«Он пробивает мне руки». Фёдор Емельяненко рассказал о мощи Молдавского и лучших учениках

Уже через несколько часов в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) стартует турнир Bellator 261. В его главном событии выступит один из самых многообещающих бойцов Fedor Team Валентин Молдавский. Спортсмен будет оспаривать титул временного чемпиона лиги в тяжёлом весе в противостоянии с Тимоти Джонсоном. Поддержать ученика приехал и его наставник, прославленный Фёдор Емельяненко. Кроме того, в США Последний Император анонсировал дату следующего поединка, который состоится 23 октября в Москве. О своих учениках, планах промоушена в России и многом другом Емельяненко также рассказал в эксклюзивном интервью Okko Sport.



Отметим, что Фёдор дал интервью ещё до официального подтверждения даты следующего поединка.

— Федор, скажите, вы же, насколько я понимаю, прилетели в США не только для того, чтобы помочь Валентину в подготовке и подводке к титульному бою с Тимоти? Какие-то большие новости ожидаются? И если можно, какие новости и когда они ожидаются?

— Ожидаются в пятницу на пресс-конференции. Новости… дата боя будет озвучена моего, место проведения. А так я приехал поддержать Валентина.

— Насколько я понимаю, сейчас вы не можете говорить, не называть ни дату, ни соперника, ни место?

— Всё верно.

— Я так и понял. Тогда несколько вопросов сначала по подготовке. В любом случае, насколько я понимаю, речь идёт об осени. Подготовка будет планомерная, насколько я понимаю. Где и как вы будете готовиться в Старом Осколе у себя или будет что-то ещё?

— Да, будет планироваться осенью. У меня и моей команды большинства ребят скорее всего, вот. Готовиться будем в Старом Осколе. Возможно, скорее всего приедет Питер Тайссе помочь нам, наш Александр Васильевич, ну и я буду с ребятами работать. Будем помогать друг другу, будем готовиться.



— Знаю, что некоторое время назад вы перенесли коронавирус. И как это вообще отразилось на организме? Нет ли каких-то последствий? Всё ли ушло? Всё хорошо?

— Нет, последствий никаких не осталось. Я, да, я, слава Богу, чувствую себя отлично, пульс восстановился. Можно сказать, чуть-чуть прибавил.



— Прибавили в форме или в весе? А то, последний раз, когда мы встречались, вы совсем мало весили.

— Нет, слава Богу, в весе не прибавил. В форме прибавил.



— Что касается опять же турнира, у нас сейчас сложная ситуация с коронавирусом в России. И она, к сожалению, только ухудшается. Как думаете, все эти вещи могут повлиять на турнир?

— Вы знаете, не хочется гадать. Надеюсь, что к тому времени, когда состоится турнир, ситуация у нас в стране улучшится гораздо и препятствий к проведению турнира не будет.

— Насколько я помню, когда мы ещё в Старом Осколе записывали интервью, вы говорили, что Кокер хочет обязательно провести турнир вместе со зрителями. Но если их будет небольшое количество, турнир всё равно пройдет или это может стать камнем преткновения?

— Знаете, наверно этот вопрос лучше задать Скотту Кокеру.



— А для вас лично важно наличие зрителей на трибунах?

— Я бы хотел, чтобы встретили. Я — спортсмен, и я могу без зрителей выступать.

— Что касается контракта, опять же, всем известно, что два боя по контракту остаётся. И если я ничего не путаю, то недавно вы сказали, что, может быть, это будет завершающий бой. Так ли это или всё-таки два боя ожидается, как и должно быть?

— Вы знаете, всё зависит от моего самочувствия. Я сейчас нахожусь в том возрасте, что конечно надо внимательно прислушиваться к себе и своему организму. Но пока я чувствую себя хорошо и даст Бог, отработаем контракт.



— Вот это очень позитивное настроение, прямо отличное. Что касается непосредственно боя Валентина, всё-таки давайте перейдём к событиям, которые грядут. По подготовке несколько слов, по сильным сторонам Тимоти Джонсона, потому что последние бои, которые я комментировал и видел он здорово прибавил в бою с Чейком Конго. Как вам он?

— Очень хороший, опытный боец. Да, очень интересный. Прошла череда неудач, сейчас у него череда побед. Надеюсь, она закончится на Валентине.



— Сильные стороны?

— Сильные стороны? Боец хороший, в принципе терпеливый. Может перестроиться по ходу поединка. Но мне кажется, Валентин поинтереснее. Во-первых, он моложе. Тимоти же всё-таки возрастной. У обоих хороший стимул, пояс свободный.



— Да, и как раз вот, если брать борьбу, да, она всегда помогала Валентину, опять же. И здесь вы думаете преимущество Валентина именно на настиле и даже вот борьба у сетки? Интересен этот момент. Как думаете, Валентин сможет навязывать борьбу в клинче?

— Валентин… думаю, Валентин показал, что он может и стоя работать очень хорошо и с очень хорошими бойцами. И в принципе в партер замечательно переводит. Да, мне кажется, что конёк Валентина еще в том, что, да, действительно он умеет в ближнем бою прилипать, умеет вязаться. Я думаю, что там он будет чувствовать себя комфортно. Это мои предположения, на самом деле.



— Что касается того самого удара, о котором мы раньше говорили и вы отмечали прогресс то, что сажается потихоньку удар нокаутирующий. Время прошло, полгода с того момента, когда мы общались и рост в этом есть. Как вы оцените именно ударную мощь Валентина сейчас?

— Ну меня радует, что, скажем, Валентин развивается. Ошибки у него уходят, ну и удар становится все жёстче и жёстче. Я по себе чувствую, я лапы ему держу, он пробивает мне руки.

— Кстати, забыл уточнить по поводу визовых моментов. Визы получены у Вадима, у Вали, у вас. И только Толя сидит без визы сейчас, правильно?

— Да, у нас троих есть: у меня, Валентина, Вадима. Но без виз у нас сейчас Виктор, ему должны продлить визу, братья Токовы у нас пока без виз, Толик и Володя. И Никита Михайлов у нас подписан, хороший наш боец, очень перспективный. Вот. Но пока решаем, пытаемся решить.



— Понятно, будем надеяться да, что всё это разрешится как можно быстрее и, что касается Валентина, опять же, он и сам в интервью отмечал, что не любит рисковать, не любит получать по голове, как он говорил. Допускаете ли вы, что в этом бою при, не дай Бог, не самом лучшем течении схватки, Валентину придётся рисковать и готов ли он к этому?

— Я думаю, никто не любит, скажем так, получать по голове. Головы ни в коем случае не подставляем, потому что нам спорт спортом, а нам жить дальше и вот головы ни в коем случае не подставляем, поэтому я думаю, что рисковать каждому, в какой-то степени, приходится во время боя. Я думаю и надеюсь, что Валентину ничем не придётся рисковать. Но моменты, скажем так, опасные, рискованные всегда присутствуют в бою. Надеюсь, что у Валентина будет их как можно меньше, что он победит досрочно и без доли риска, большой доли риска.



— Да, вот именно досрочно. Опять же, 5 раундов — дистанция, которую Валентин должен выдерживать, он молодой, полный сил. А Тимоти, как думаете, просядет функционально в поздних раундах, если до этого дойдёт?

— Посмотрим-посмотрим. Валентин может перемалывать, перемалывать, перемалывать. Я думаю, что в этом тоже плюс Валентина. И посмотрим, как поведёт себя Тимоти в данной ситуации, то есть у нас есть план взвинтить темп и его держать. Это один из нескольких планов на этот бой



— Что касается, Вадима Немкова, тоже несколько моментов очень интересно. Изначально Скотт Кокер планировал провести полуфиналы в Гран-при ещё в июле, но этого не происходит и этого уже не произойдёт, бои будут позже. Может быть есть какая-то информация по поединку Вадима и Рамбла? Там у него какие-то проблемы с законом возникли.

— У Вадима Немкова будет бой, где-то вторая половина сентября, начало октября. Где-то так. Мы готовимся к этому времени, нам так сказали пока. В ближайшее время будет точно.



— Конечно же уже сейчас многие говорят о возможном турнире как раз именно в России, да? Он ожидается очень многими. Есть ли шанс, что вообще если этот турнир пройдёт, на нем выступит вся Fedor Team, ну все, кто имеет контракт с Bellator?

— Вы знаете, я бы конечно очень хотел, чтобы так случилось, но не могу ответить вам на этот вопрос. Скорее всего, Вадим не будет биться в Москве, потому что он участвует во всяких Гран-при. Это уже точно, вот. И насколько я знаю, полуфинал запланирован в США.



— Кстати, что касается шансов как раз Вадима, потому что Рамбл показал, ну неуверенное выступление, особенно в первом раунде. Пропустил жёстко. И кажется, что для Немкова это будет не сказать, что лёгкая прогулка, но Вадим должен проходить Джонсона легче, чем Фила Дэвиса. Вы согласны с этим?

— Посмотрим. Я думал, что Вадим более уверенно проведёт бой с Филом Дэвисом, вот. Но оказалось, что не оправдались мои ожидания, хотя Вадим уверенно выиграл, набирая очки. Но я думал, что всё-таки Вадим победит Джонсона досрочно. По крайней мере я ожидал, потом указывал Вадиму на его ошибки, и ребята также подсказывали и помогали, смотрели все вместе, вот. Но одно дело в голове, а другое дело выступать в клетке. Мы предполагаем, господь располагает. Будем готовиться, будем готовиться. Я бы хотел, чтобы Вадим прошёл досрочно и гораздо легче без каких-либо травм, вот. И вышел в финале и победил.

— Вы думаете у Кори Андерсона немного шансов с Бэйдером?

— Ну, честно говоря, подгруппа была сделана под Бэйдера. А там посмотрим.



— Вам не показалось, что в пятом раунде с Филом Дэвисом Вадим Немков подошёл к пределу физических возможностей. Что он задышал?

— Вадим может выдерживать и пятираундовые бои, и больше. Но Вадим ещё не настолько опытный. Ему нужно контролировать свою работоспособность. Он может выдерживать. Да, всё дело в опыте, будем с этим работать. Опыт приобретается со временем. Выступая с топовыми соперниками, он натаскается быстро.



— Теперь про Токова. Его убрали из рейтингов, видимо, по визовым причинам. Его выступление в России, бой с Мусаси в России и титульный бой. Это вообще реально?

— Здесь мы заложники ситуации. Анатолий хочет этого боя, мы все хотим этого боя. Надеюсь, его включат в турнирную сетку в Москве, в России. А так, всё говорено-переговорено. Анатолий будет драться за титул с Мусаси. Как только получим визу, наверное, этот бой состоится.

— Как настроение у Валентина Молдавского? Адаптация, перелёт? Всё сложилось нормально?

— Да, всё замечательно. Валя себя чувствует хорошо. Приехл и сразу лёг спать. Не пришлось ему перестраиваться. По тренировкам только первый день был тяжёлый. Дорога, часовые пояса. Второй денб был лучше, ну а сейчас он звенит. Всё уверенно, без волнений.

— А как с погодой? У нас жара дикая.

— У нас тоже жарко



— Что с весом, сколько весит Валентин?

— У него 106 кг., вес хороший. А у меня 104-105 кг.



— Я понимаю, что вся информация будет сказана на пресс-конференции. Но всё же, может сейчас можно очертить какой-то ареал соперников, чтобы дать болельщикам пищу для размышлений?

— Нет. Давайте уже Скотт Кокер всё объявит. Мы столько терпели, осталось чуть потерпеть. Я не имею права.



— Скажите, по поводу каких-то титульных историй. Ваши из оставшихся двух поединков будут не за титул, или может второй бой будет за пояс?

— Посмотрим, как будут развиваться события. Посмотрим, как сейчас пройдёт бой, как Бэйдер освободится. Мне было бы интересно. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но, с другой стороны, понимаю, что мне пора завершать. Пояс пусть лучше Валик завоюет. Я буду счастлив, если это случится.

— Если Бэйдер будет выступать в Гран-при хорошо, возможно, что он задержится в тяжёлом весе. В этой ситуации возможно, что у Валентина потом будет защита временного пояса. Такой вариант рассматривается?

— Так далеко мы не заглядываем. Стараемся подходить поэтапно. Готовимся к поединку, который предстоит. Сейчас будет бой за временный титул. Потом будем смотреть.



— Как рассматриваете момент, что Кокер ввёл временный пояс, а не сразу забрал у Бйдера полноценный титул?

— Ну такая практика уже была, так что нормально. Райан Бэйдер не выступает по уважительной причине, понять можно. Плюс такая практика уже была.



— Вы скоро возвращаетесь в Москву, скажите, ваша непосредственная подготовка начнётся сразу в августе, или чуть раньше, или позже?

— Да, в августе. Во второй половине. Пройдём сбор в Старом Осколе. Потом сентябрь, затем будет небольшой спад нагрузки. А после начнётся специальная работа, подготовка к бою, именно бойцовская подготовка.



— Вы всегда на связи с Питером Тайсе. Может что-то изменилось в подходе, может он для вас новые методики придумал?

— Посмотрим. Питер приедет. Но он всегда участвует в нашей подготовке. Даже сейчас Валентину кое-что прислал для подготовки, определённые рекомендации. Потому сказать, что он отсутствовал… он всегда с нами. По его прилёту всё решим. С тренерами обсуждаем план подготовки, с учётом соперников, состоянии.



— Опять же, не называя имён. Стилистически Кокер хочет увидеть бой Фёдора Емельяненко с ударником?

— Давайте спросим у Скотта Кокера, кого он хочет видеть.



— Подготовка в Нидерландах рассматривается. Раньше вы практиковали такие моменты. Сейчас это сложно, но можно придумать.

— Нет, я думаю нет. Такой вариант не рассматриваю. Питер приедет к нам.



— Ближе к завершению. Как вы оцениваете рост Fedor Team в целом. Может кто-то новый появился? Чей прогресс впечатлил больше всего?

— Вы знаете, думаю, что прогресс у нас на лицо. Вадим побеждает, Валентин. Ребята не проигрывают. Анатолий Токов. Жаль, что Толик не может подраться за звание. Подошёл к этому рубежу, сделал всё для этого, но вырос такой камень преткновения. Обстоятельства, которые зависят не от него. А так, молодые ребята…. Мы очень полагаемся на Никиту Михайлова. Надеюсь, что он зарекомендует себя, проведёт бой в Москве и потом получит визу. Ну и молодые ребята, мы ведём переговоры с японскими организациями. Ну всех ребят в одну организацию не засунешь. Другие рассматриваем, как вариант японские. Гриша у нас растёт. Талантливый парень, трудолюбивый. Надо ему бойцовское мышление запустить. Будет работать с ребятами и всё придёт потихоньку.

— Вы упомянули Никиту. Он ещё в декабре переживал, что у него нет боёв. Чувствовалось такое психологическое напряжение, что он безумно голоден до выступлений. Удаётся сдерживать это желание, этот напор Никиты?

— Ребята все адекватные, но все понимают, что трудности и в стране, и в мире. Все понимают. Даже Олимпиаду перенесли на год. Крайние меры.



— Скотт Кокер не раз говорил, что он хочет прийти в Россию. Эти разговоры велись очень давно, ещё лет шесть назад. То есть, это не разовая акция? Это будет система турниров? Будет поставлено на поток?

— Да, это будет постоянно. Скорее всего, несколько турниров. Насколько я знаю, турнир планируется осенью, а затем уже летом 2022 года.



— География турниров? Самые крупные города? Москва и Питер?

— Да



— Таким образом, есть надежда, что ваш второй бой также состоится в России?

— Возможно, да, возможно. Нужно, чтобы обстоятельства сложились так, чтобы турнир прошёл. Чтобы поутихли все страсти вокруг коронавируса и обстановка в стране была располагающей к проведению турнира.



— Кстати, в команде кто-то переболел? Вы, Виктор Немков? Кто-то ещё?

— Я так понимаю, все ребята коснулись этого. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Но у всех ребят есть антитела.



— Прививаться будете в команде?

— Пока антитела есть – не будем. У меня высокие антитела, так что в данный момент не вижу смысла. А среди ребят разговоры идут разные.