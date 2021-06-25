Уже к концу 2021 года Fedor Team может приютить 3 чемпионских пояса. Главное — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Bellator 261: Бывший украинец идёт за титулом для России! Валентин, мы с тобой! LIVE!

В ночь на 26 июня 2021 года в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир Bellator 261. В главном событии россиянин Валентин Молдавский встретится с американцем Тимоти Джонсоном в борьбе за титул временного чемпиона Bellator. Действующий чемпион Райан Бейдер в настоящее время участвует в Гран-при в полутяжёлом дивизионе.

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Онлайн-трансляцию можно посмотреть в мультимедийном сервисе Оkkо и на «Чемпионате».