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Бой Тимоти Джонсон — Валентин Молдавский, прямая трансляция Bellator 261, онлайн боя 26 июня 2021

Bellator 261: Бывший украинец идёт за титулом для России! Валентин, мы с тобой! LIVE!
Игорь Брагин
Бой Тимоти Джонсон — Валентин Молдавский
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Уже к концу 2021 года Fedor Team может приютить 3 чемпионских пояса. Главное — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь на 26 июня 2021 года в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир Bellator 261. В главном событии россиянин Валентин Молдавский встретится с американцем Тимоти Джонсоном в борьбе за титул временного чемпиона Bellator. Действующий чемпион Райан Бейдер в настоящее время участвует в Гран-при в полутяжёлом дивизионе.

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Онлайн-трансляцию можно посмотреть в мультимедийном сервисе Оkkо и на «Чемпионате».

Когда смотреть турнир Bellator 261 Где смотреть онлайн трансляцию Bellator 261
Live Игорь Брагин

Молдавский оказался более чем на 11 кг легче Джонсона

В преддверии состязаний участники боёв прошли официальную церемонию взвешивания. Ниже представлены её результаты (кг).

Основной кард:

Тимоти Джонсон (117,93) — Валентин Молдавский (106,14)
Лиз Кармуш (56,93) — Кана Ватанабе (56,81)
Даниэль Вайхель (66) — Кеони Диггз (66,22)
Кристиан Эдвардас (93,44)— Саймон Бийонг (92,76)

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/boxing/news-4385911-moldavskij-okazalsya-bolee-chem-na-11-kg-legche-dzhonsona-s-kotorym-srazitsya-na-bellator-261.html?utm_source=copypaste

14:51 Игорь Брагин

Фёдор — о бое Молавского: ждём победы

Фёдор Емельяненко поделился ожиданиями от поединка бойца его команды Fedor Team Валентина Молдавского с 36-летним ветераном Тимоти Джонсоном.

«Ждём победы, конечно. Я думаю, что Валентин должен привезти пояс. Он готов. Вообще, Валентин очень работоспособный и целеустремлённый — я в него верю. Если бог даст, мы завоюем этот пояс. Соперник тоже очень хорош, опытный. Да, у него была череда неудач, но сейчас у него всё получается. Но я думаю, что Валентин его разберёт», — сказал Емельяненко.

14:50 Игорь Брагин

Когда смотреть турнир Bellator 261

Предварительный кард турнира Bellator 261 стартует 26 июня 2021 года в 02:00 по московскому времени. Основной кард с главным боем Джонсон — Молдавский начнётся в 05:00 по Москве.

14:50 Игорь Брагин

Где смотреть онлайн трансляцию Bellator 261

Бой Валентина Молавского и Тима джонсона можно посмотреть ориентировочно в 07:00 26 июня на мультимедийной платформе Окко Спорт.

14:48 Игорь Брагин

Полный кард Bellator 261

Основной кард

Тимоти Джонсон — Валентин Молдавский
Лиз Кармуш — Кана Ватанабе
Даниэль Вайхель — Кеони Диггз
Кристиан Эдвардас — Бен Пэрриш

Предварительный кард

Майлз Джури — Сдни Аутлоу
Сорен Бак — Бобби Ли
Джейлон Бэйтс — Коди Мэтьюз
Тэйлор Джонсон — Ленс Райт
Ли Чедвик — Саймон Бийонг

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