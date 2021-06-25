Bellator 261: Бывший украинец идёт за титулом для России! Валентин, мы с тобой! LIVE!

В ночь на 26 июня 2021 года в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир Bellator 261. В главном событии россиянин Валентин Молдавский встретится с американцем Тимоти Джонсоном в борьбе за титул временного чемпиона Bellator. Действующий чемпион Райан Бейдер в настоящее время участвует в Гран-при в полутяжёлом дивизионе.
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Молдавский оказался более чем на 11 кг легче Джонсона
В преддверии состязаний участники боёв прошли официальную церемонию взвешивания. Ниже представлены её результаты (кг).
Основной кард:
Тимоти Джонсон (117,93) — Валентин Молдавский (106,14)
Лиз Кармуш (56,93) — Кана Ватанабе (56,81)
Даниэль Вайхель (66) — Кеони Диггз (66,22)
Кристиан Эдвардас (93,44)— Саймон Бийонг (92,76)
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/boxing/news-4385911-moldavskij-okazalsya-bolee-chem-na-11-kg-legche-dzhonsona-s-kotorym-srazitsya-na-bellator-261.html?utm_source=copypaste
Фёдор — о бое Молавского: ждём победы
Фёдор Емельяненко поделился ожиданиями от поединка бойца его команды Fedor Team Валентина Молдавского с 36-летним ветераном Тимоти Джонсоном.
«Ждём победы, конечно. Я думаю, что Валентин должен привезти пояс. Он готов. Вообще, Валентин очень работоспособный и целеустремлённый — я в него верю. Если бог даст, мы завоюем этот пояс. Соперник тоже очень хорош, опытный. Да, у него была череда неудач, но сейчас у него всё получается. Но я думаю, что Валентин его разберёт», — сказал Емельяненко.
Когда смотреть турнир Bellator 261
Предварительный кард турнира Bellator 261 стартует 26 июня 2021 года в 02:00 по московскому времени. Основной кард с главным боем Джонсон — Молдавский начнётся в 05:00 по Москве.
Где смотреть онлайн трансляцию Bellator 261
Бой Валентина Молавского и Тима джонсона можно посмотреть ориентировочно в 07:00 26 июня на мультимедийной платформе Окко Спорт.
Полный кард Bellator 261
Основной кард
Тимоти Джонсон — Валентин Молдавский
Лиз Кармуш — Кана Ватанабе
Даниэль Вайхель — Кеони Диггз
Кристиан Эдвардас — Бен Пэрриш
Предварительный кард
Майлз Джури — Сдни Аутлоу
Сорен Бак — Бобби Ли
Джейлон Бэйтс — Коди Мэтьюз
Тэйлор Джонсон — Ленс Райт
Ли Чедвик — Саймон Бийонг
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