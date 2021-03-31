От великого чемпиона до великого тренера. Фёдор Емельяненко строит своё наследие

Лучший боец ММА за всю историю спорта. Легенда смешанных единоборств. Чемпион, наставник и отец не только дома, но и в зале. Всё это — Фёдор Емельяненко. Его уважают и почитают даже после поражений и по-прежнему называют величайшим бойцом. Теперь Последний Император ещё и первоклассный тренер, основатель команды Fedor Team, представители которой уже громко заявили о себе на мировой арене и успешно выступают в лиге Bellator.

«Бейдер – может быть. Хотелось бы, конечно». Фёдор Емельяненко — о возможном реванше Последний Император улучшает себя во всех аспектах. К бою в Bellator он планирует подойти в отличной форме.

Сейчас Фёдор Емельяненко помогает ребятам становиться первыми в рейтингах и идти к чемпионским поясам. А когда-то он сам прошёл весь этот путь. По словам тренера Последнего Императора Владимира Воронова, изначально Фёдор ничем не выделялся на фоне других и достиг успеха лишь благодаря упорству и трудолюбию. Теперь Фёдор требует этого и от своих подопечных. По-другому Емельяненко просто не может. Именно постоянное стремление к тому, чтобы становиться лучше с каждым днём, сделало из обычного провинциального парня того, кем он является сейчас. И о ком мы с гордостью рассказываем в специальном проекте «Чемпионата» и «Okko Спорт».

Ушёл из жизни тренер, создававший Фёдора Емельяненко. Воронову было всего 55 лет Наставник Последнего императора умер по той же причине, что и Абдулманап Нурмагомедов.

Первый пояс чемпиона и главные поединки

Будучи уже титулованным спортсменом, мастером спорта международного класса по самбо и мастером спорта по дзюдо, Фёдор Емельяненко решил попробовать себя в смешанных единоборствах. Это была отличная возможность заработать денег, которых на тот момент бойцу не хватало. Первый профессиональный поединок Фёдор провёл в японском промоушене Rings. Здесь он дважды становился чемпионом: в 2001 году — в тяжёлом весе и в 2002 году — в абсолютной весовой категории.

После турнира, на котором Емельяненко завоевал второй пояс, организация распалась, а боец получил приглашение от другой японской лиги – Pride. Первый бой здесь он провёл в 2002 году, а титул чемпиона завоевал уже через год, победив Антонио Родриго Ногейру единогласным решением судей. Этот поединок Последний Император называл одним из самых важных в карьере. Позже бойцы встречались дважды: один бой был признан несостоявшимся, второй также выиграл Емельяненко.

Фёдор Емельяненко — чемпион Pride! Фото: Tomokazu Tazawa/Getty Images





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Другим не менее значимым поединком в Pride и в карьере Фёдора в целом стал бой против хорвата Мирко Филиповича. Кро Коп убирал всех соперников на пути к титулу, и Емельяненко, по его мнению, должен был стать следующим. Поединок удалось организовать не сразу. В итоге бой прошёл в августе 2005 года. Филипович разбил Фёдору нос, а его мощные удары по корпусу стали причиной гематомы на грудной клетке Емельяненко. Но Последнему Императору всё же удалось переиграть Кро Копа во всех аспектах. Фёдор победил единогласным решением и защитил титул чемпиона Pride.

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В третий и последний раз пояс в этой организации Емельяненко защитил в декабре 2006 года. Его соперником стал Марк Хант. На девятой минуте поединка Фёдор провёл болевой приём «кимура» и заставил Ханта сдаться. Очень скоро лига Pride обанкротилась, после чего Емельяненко бился в промоушенах Bodog Fight, Yarennoka и Affliction.

В Affliction Фёдор выступил лишь дважды. В первом бою он уже через 36 секунд задушил экс-чемпиона UFC Тима Сильвию и стал первым чемпионом WAMMA в тяжёлом весе. Во втором поединке Последнему Императору предстояло защищать титул от посягательств Андрея Орловского. Победа снова пришла к Емельяненко в первом раунде: на колено в прыжке Орловского Фёдор ответил встречным правым кроссом и нокаутировал Питбуля.

Следующей остановкой Последнего Императора стала лига Strikeforce. В первом бою ему удалось нокаутировать Бретта Роджерса, а вот три остальных поединка закончились для Фёдора печально. В июне 2010 года Емельяненко потерпел своё первое настоящее поражение от Фабрисио Вердума. Бразильский боец уже через минуту поймал россиянина на «треугольник».

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Далее Фёдор в 2011 году проиграл техническим нокаутом сначала Антонио Сильве, а затем Дэну Хендерсону. Контракт с Емельяненко в Strikeforce продлевать не стали. Впоследствии он провёл один бой в японском промоушене Dream и два – в отечественном М-1 Global. После победы нокаутом над Педро Риззо 21 июня 2012 года Фёдор объявил о завершении карьеры.

По словам самого Последнего Императора, на это решение повлияла его семья. А кто, как не самые дорогие люди, становится главным мотиватором бойца и его невидимым помощником в достижении целей и завоевании титулов? Фёдор прислушался к мнению близких и ушёл из боёв. В любом случае, он уже добился того, чего не добивались другие.

Фёдор Емельяненко Фото: Bellator.com

Семья, церковь, политика

Личная жизнь Фёдора Емельяненко складывалась не совсем просто. Его первой женой стала Оксана, с которой он познакомился, ещё будучи школьником. Пара поженилась в 1999 году, в этом же году у них родилась дочь Маша. Однако в 2006 году Фёдор и Оксана развелись. Позже, в декабре 2007 года, у Фёдора и его давней подруги Марины родилась дочь Василиса, а через два года Марина стала женой Последнего Императора.

Тогда же Фёдор стал ближе к церкви. Впервые Емельяненко всерьёз задумался о вере во время службы в армии с 1995 по 1997 год. Но окончательно его религиозные убеждения сформировались гораздо позже. Бога в своих разговорах Последний Император теперь упоминает регулярно.

«Момент, когда я начал воцерковляться – это 2009 год, – рассказывает Фёдор в документальном фильме «Оkko Спорт» «Fedor Team. Команда = Семья». – До этого я жил, так скажем, опираясь на свою совесть, и зачастую мог через неё перешагнуть. В храм я как ходил, так и хожу, принимаю участие в церковных таинствах и по сей день, дорожу тем, что могу быть в храме вместе со своими детьми и женой».

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В июле 2011 года Марина подарила Фёдору ещё одну дочь – Елизавету. Но в середине 2013 года боец развёлся с Мариной и вернулся к первой жене – Оксане. Пара обвенчалась в церкви. В 2017 и 2019 году у четы Емельяненко родились ещё две девочки.

Помимо семейных дел, после завершения карьеры Последний Император начал заниматься общественной и политической деятельностью. Ещё в 2009 году Емельяненко было присвоено звание «Почётного гражданина Белгородской области» за выдающиеся достижения в спорте и вклад в развитие физической культуры и спорта. В октябре 2010 года Емельяненко стал депутатом Белгородской областной думы. В своей программе Фёдор уделял большое внимание развитию спортивной составляющей и молодёжных движений.

В мае 2012 года Емельяненко избрали первым президентом новосозданного Союза смешанных боевых единоборств ММА России. Чуть позже в этом же году Емельяненко стал членом Совета по развитию физкультуры и спорта и советником министра спорта РФ. Для этого он даже переехал из Старого Оскола в Москву вместе с семьёй. В октябре 2018 года на должность президента Союза ММА России был назначен Радмир Габдуллин, а Фёдор Емельяненко стал почётным президентом и председателем Наблюдательного совета.

Но долго без дела всей своей жизни Последний Император обходиться не мог. Страсть к смешанным единоборствам не угасла, а рядом были ребята, которые под его руководством делали огромные успехи и готовы были участвовать в больших боях. Фёдор Емельяненко вернулся, чтобы помочь стать лучше подопечным и вдохновлять их собственным примером.

Fedor Team – наследие легенды

Возвращение Последнего Императора состоялось 31 декабря 2015 года. Фёдор принял предложение азиатского промоушена Rizin и вышел в ринг против Джайдипа Сингха. Индус прежде выиграл несколько престижных турниров по кикбоксингу и оба своих поединка в ММА. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы противостоять даже не выступавшему 3,5 года, но опытнейшему Емельяненко. Последний Император одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Тогда же и образовалась знаменитая Fedor Team. «Когда мы объединились, когда мне поступило предложение от Rizin, я очень хотел, чтобы рядом со мной шли бок о бок ребята из моего зала, которых я считаю своей семьёй, а также тренеры, – говорит Фёдор в документальном фильме «Fedor Team = Семья». – Встретились, поговорили и решили, что надо как-то назвать команду. И все в один голос сказали, что команду надо назвать Fedor Team».

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Сейчас главные герои Fedor Team – это чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков, тяжеловесы лиги Валентин Молдавский и Кирилл Сидельников, средневес Анатолий Токов и его брат Владимир, выступающий в лёгком весе. Добиваются успеха и постепенно приобретают известность брат Вадима Немкова Виктор, который последний бой провёл в PFL, а также боец AMC Fight Nights Global Никита Михайлов.

«Когда пришло время вернуться, я вошёл в зал и сказал, что если есть желание, то давайте двигаться вместе, – вспоминает Емельяненко. – Учитывая ошибки прошлых лет, которые были у ребят, я сразу сказал, что для меня главное, чтобы у них заработала голова, бойцовское мышление и чтобы они находились от меня не дальше вытянутой руки, чтобы я мог каждому подсказывать, передавать какой-то опыт и убирать их ошибки. В принципе, ребята меня услышали, а если и были какие-то отклонения, со временем мы их устранили. И меня радует, что ребята растут».

Фёдор Емельяненко и Вадим Немков Фото: Bellator.com

Эта радость обоюдная. Бойцы из Fedor Team и не мечтают о лучшем тренере. «Наверное, это всё-таки талант, – говорит Кирилл Сидельников в документальном фильме «Fedor Team = Семья». – Редко, наверное, такое бывает, но он замечает, какие есть плюсы и минусы у каждого. Даже когда он объясняет что-то для всех, он говорит, для кого это подойдёт, а для кого – нет. И видеть это в спортсмене – большой талант, который не у всех тренеров открывается и созревает. У Фёдора это есть. Он и так хороший тренер, а со временем, если уйдёт совсем в тренерскую деятельность, это будет величайший тренер».

У руководства Bellator никогда не вызывал сомнений авторитет Емельяненко. Он привёл с собой парней из Fedor Team, и Скотт Кокер без раздумий дал положительный ответ. «Когда я пришёл в Bellator и подписывал контракт, я сказал, что со мной команда, и мне ответили: «Без вопросов», – рассказывает Фёдор. – Нас было 5 человек. Сейчас в неё вошли и другие ребята: Витя, Никита, Володя Токов. Мы не испытываем каких-то особых трудностей. Если я или кто-то из нашей команды от меня рекомендуем человека, здесь не возникает вопросов».

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Следующий поединок Фёдора Емельяненко, вероятнее всего, станет последним в его карьере. Но даже после того, как это событие состоится и Фёдор закончит выступать, он неизменно будет помогать своим ребятам. «Для меня это не команда даже, – объясняет Емельяненко. – Повторюсь, это моя семья. И я очень хотел бы, чтобы у них и в боях, и в личной жизни всё было замечательно, чтобы они состоялись».

Действительно, Fedor Team – не просто команда. Это – наследие легендарного Последнего Императора.