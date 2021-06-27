«Счастливчик» из Дагестана пропустил два нокдауна, но победил бразильца

В ночь с 26 на 27 июня по МСК в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В главном событии вечера сразятся россиянин Александр Волков и француз Сириль Ган, выступающие в тяжёлом весе. Но здесь пойдет речь о другом поединке из основного карда, где сошлись представители легчайшего веса россиянин Тимур Валиев и бразилец Раони Барселос.

Для Тимура это третий поединок в рамках UFC и первый в легчайшем весе. Первый бой в организации Даны Уайта «счастливчик» проиграл Тревину Джонсу нокаутом во втором раунде. Однако впоследствии этот бой был признан несостоявшимся из-за провального допинг-теста у Джонса. Второй поединок Тимур провел в феврале этого года против джорнимена Мартина Дэя, который к тому моменту шел с серией из трех поражений подряд. Стоит отметить, что тот бой был в андеркарде схватки между Алистаром Оверимом и Александром Волковым. И Валиев смог одержать победу единогласным решением судей. Сейчас «счастливчик» идет с беспроигрышной серией из 8 поединков, в которых одержано 7 побед.

Теперь дагестанца ждет поединок с опытным бразильцем, на счету которого 16 побед при одном поражении, допущенное задолго до перехода в UFC в 2014-м году. А в главном ММА-промоушене Раони ни разу не проиграл в пяти схватках. Из них стоит отметить победу над Крисом Гутьерресом, давним обидчиком Валиева еще во времена WSOF, сабмишеном во втором раунде в рамках проекта The Ultimate Fighter. Сам Тимур смог одолеть американца только со второго раза в 2016-м году. А вторая значительная победа была одержана над Саидом Нурмагомедовым в 2019-м году единогласным решением судей.

Весь поединок, начиная с первого раунда, прошёл в стойке, несмотря на то, что оба бойца — профильные борцы. Они задали высокий темп с первых секунд поединка, начав сразу с места с карьер. Первая пятиминутка прошла в рваном темпе. Бойцы обменивались короткими сериями ударов, и среди них были хайкики, не достигшие цели при всей своей эффектности. Явного преимущества не было ни у одного из бойцов, но больше попаданий совершил Тимур, поэтому первая треть боя ушла к нему, что подтвердили многие эксперты.

А во втором раунде активизировался бразилец, захватив контроль в клетке. Хотя Тимур достойно отбивался вторым номером, двигаясь вдоль октагона. Однако Валиев был неосторожен в одном из разменов в конце пятиминутки, за что Барселос наказал его левым хуком в челюсть, отправивший дагестанца на канвас. Бразилец пытался добить Валиева и был близок к досрочному завершению поединка. Но Тимур нашел в себе силы выбраться из удержания, хотя следом за выходом из удержания последовал тяжелейший правый апперкот, отправивший дагестанца в еще один нокдаун, после которого казалось, что конец близок. Тем более бразилец смог захватить шею Валиева, но он не успел провести удушающий прием. Тимур выглядел, мягко говоря, потрясенным. Поэтому было удивительно видеть, как он успел ожить за одну минуту перерыва.

И в третьем раунде мы увидели возрождение дагестанца, взявшего поединок под свой контроль. Эта пятиминутка напоминала первую, только в этот раз Валиев выглядел еще активнее и чаще пытался перевести в партер, хотя Барселос успешно отражал попытки тейкдаунов (5 из 5 отраженных переходов в партер). Но в стойке предпочтительнее выглядел Валиев, попавший в 1,5 раза больше, чем бразилец, который не попытался даже украсть концовку боя. Таким образом, решающий раунд ушел к Валиеву, что впоследствии подтвердили судейские карточки: 28-28, 29-28, 29-28 в пользу дагестанца. С таким ярким перформансом Тимур имеет право требовать более конкурентных боев и продвижений верх по рейтингу, что он сделал во флеш-интервью после боя. Хотя его еще нет даже в топ-15 рейтинга ни в одной из весовых категорий, где «счастливчик» выступал. С таким характером его ждет яркое будущее.