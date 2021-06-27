Волков сам отдал бой Гану. Как же так?

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 190. В его ходе состоялось несколько ярких поединков. Но, конечно, больше всего фаны ожидали главное событие шоу, в котором бились элитные тяжеловесы. Пятый номер рейтинга Александр Волков встретился с третьим номером рейтинга Сирилем Ганом.

Перед схваткой эксперты наперебой спорили о том, получит ли победитель противостояния титульный поединок. Александр Волков на пресс-конференции, предшествующей турниру, отметил, что если бой получится ярким, то такое развитие событий исключать нельзя. При этом понятно, что с учётом огромной конкуренции в хэвивейте, бойцам нужно было показать что-то действительно стоящее.

В последнее время у Волкова с этим проблем не возникало. В октябре 2020 года он эффектно нокаутировал Уолта Харриса. А уже в феврале 2021 года Драго за два раунда расправился с заслуженным ветераном ММА, экс-претендентом на титул UFC Алистаром Оверимом. Так что в этот раз болельщики были вправе ожидать от москвича ещё одно яркое выступление.

Впрочем, не стоит забывать, что бои делают два человека. Сириль Ган в предыдущей схватке просто-таки засушил Жаирзиньо Розенстрайка. Да, победа была одержана, но получилась очень скучной. Потому некие опасения относительно зрелищности предстоящей битвы были. Частично они оправдались. Но всё-таки, то напряжение, которое царило в клетке на протяжении всей схватки, компенсировало недостаток активности бойцов.



Первый раунд начался с относительно активных действий Волкова. Россиянин работал лоу-киками. Ган же по большей части присматривался сопернику, работал в челноке, демонстрируя потрясающую для своего веса лёгкость на ногах. С середины раунда француз стал включаться. У Сириля прошёл первый джеб, который впоследствии стал настоящей проблемой для россиянина. Кроме того, Ган неожиданно попробовал стянуть Волкова в борьбу, но тот легко отбился от этой попытки. В целом, первая пятиминутка, как показалось, осталась за Волковым.

Во втором раунде первым номером начал работать Ган. Это оказало какое-то странное воздействие на Драго. Он сразу зажался и стал невероятно скованным. Да, в некоторых эпизодах он попадал, но Сириль чувствовал себя гораздо увереннее. Раз за разом он прошивал оборону Александра хлёстким джебом, исправно набирая очки. Кроме того, казалось, что Волков просто не поспевает за работой ног оппонента.

В третьем раунде за россиянина стало уже по-настоящему тревожно. В этом отрезке Ган уже по-настоящему доминировал. Снова и снова он потрясал Волкова джебом. С успешными атаками пришло и некое спортивное нахальство. Француз совсем осмелел и пошёл атаковать коленом в прыжке. Волков отвечал и попадал. Но в целом выглядел очень пассивно. Драго зачем-то постоянно ждал атаки соперника и, таким образом, буквально сам отдавал бой Гану, который любит работать исключительно первым номером.

В середине четвёртого раунда Волков провёл, пожалуй, лучший отрезок боя. Александру удалось потрясти увлёкшегося атакой Гана классным апперкотом. Тут же последовали несколько прямых ударов, часть из которых достигла цели. Тут-то бы и развить успех. Но вместо этого Волков снова зажался и собственноручно принялся отдавать концовку раунда французу. Тот снова побеспокоил Александра хлёсткими джебами.

В пятом раунде бойцы сбавили в активности, но при этом преимущество было снова у Сириля. Удручало то, что Волков никак не решался на финальный штурм, хотя где-то на подкорке он должен был понимать, что проигрывает. За минуту до окончания поединка Ган зарядил Волкову пальцем в глаз. Александр взял некоторое время на восстановление и дождался осмотра врачей. Подумалось, что вот он шанс отдышаться и броситься в атаку! Но нет, Александр снова крайне напряжённо и скованно искал бреши в обороне соперника, но безуспешно. В итоге финальные секунды обошлись без драмы.

По завершению схватки соперники поприветствовали друг друга, продемонстрировав взаимоуважение. А затем пришло время официального судейского решения. Двое из трёх представителей фемиды увидели полный разгром россиянина 50:45, 50:45. Ещё один судья отдал один из раундов Александру – 49:46.

Возможно, оценки были слишком жёсткими, но сути это не меняет. Александр действительно проиграл. Причём следует подчеркнуть, что это действительно был проигрыш Волкова. В плане того, что победил не Ган, а сам Саша попросту отдал бой. По неведомым причинам Драго был слишком пассивен. В те редкие моменты, когда он прибавлял, Ган, не сказать, что терялся, но заметно сбавлял. Проведи Волков весь бой первым номером, возможно, мы бы сейчас писали о его победе. Но увы. Третье поражение в карьере в UFC и второе за последние четыре боя на долгое время откладывает титульные перспективы Драго. Теперь всё придётся начинать сначала.