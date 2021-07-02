Яна могла стать российской чемпионкой UFC раньше Хабиба, но Крис Сайборг разбила ее

В ночь с 10 на 11 июля в городе Лас-Вегас, штат Невада, пройдет долгожданное событие UFC 264, где главным боем станет третий поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье. В первом бою, еще в далеком 2014 году, эпатажный ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. А в матче-реванше, прошедшем в январе этого года, нокаутом во втором раунде победил Порье. Счет личных встреч — 1:1. Теперь им предстоит поставить точку в противостоянии в главном бою года. Также в основном карде вечера будет схватка в легчайшем весе между четвертым и пятым номером рейтинга — мексиканкой Ирен Алданой (12-6) и россиянкой Яной Куницкой (14-5).

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Здесь пойдет речь об одном из главных боев в карьере Яны против легендарной Кристины Жустиану, известной по прозвищу Сайборг. Поединок прошел 3 марта 2018 года. Тогда чемпионкой UFC в полулегком весе была наводящая ужас и шорох в женском дивизионе Сайборг. В случае победы над бразильянкой Куницкая стала бы первой российской чемпионкой в истории организации. Напомним, что Хабиб Нурмагомедов стал обладателем заветного чемпионского пояса месяцем позже, в апреле 2018 года.

На момент поединка с Сайборг Яна шла с рекордом 10-3. И для нее титульник с Сайборг был дебютным боем в UFC, хотя изначально ей назначили поединок с Сарой Макмэн. Но их схватке не суждено было сбыться, и Саре нашли другую соперницу. А Куницкую внезапно свели с самой Крис Сайборг, которая ждала анонса об объединительном бое с чемпионкой UFC в легчайшем весе Амандой Нуньес. И тот поединок был в итоге перенесен на декабрь 2018 года.

К бою с Сайборг Яна шла явным андердогом, что признавали эксперты. Вот что сказала боец UFC Тоня Эвинджер:

«Думаю, что Крис Сайборг легко победит в бою с Куницкой. Этот бой нельзя назвать даже конкурентным. Яна не готова к такому высокому уровню. Думаю, что она пошла на это ради денег. Сравнения её с Холли Холм — полная ерунда, не думаю, что она стала настолько лучше, чтобы выиграть титул».

И Эвинджер оказалась права, если посмотреть на время остановки боя. Сам поединок начался тяжело для россиянки — с нокдауна. Однако Яна не растерялась и схватила Сайборг за ногу. В результате чего ей удалось совершить тейкдаун и перехватить контроль. Крис сразу же выбралась из партера, но Куницкая не выпускала ее из своих крепких объятий. И пока Сайборг ползла на коленях к клетке, она отдала Яне спину, что в 99% случаев чревато поражением удушающим приемом. Но Кристина не просто выбралась из захвата, а также встала на ноги благодаря своему мощному телосложению. И Яне ничего не оставалось, кроме как прижать Сайборг у клетки, так как зарубаться с ней в стойке сродни харакири.

И спустя полторы минуты бразильянка выбралась из захвата россиянки и перевела бой из борьбы в ударную колею. Преимущество у Крис в стойке было подавляющим, что отразилось в нокдауне спустя 10 секунд после выхода из тягомотной борьбы у клетки. Яна попыталась еще раз провернуть трюк с перехватом ноги после падения, но Сайборг не отдала ей свою ногу и принялась дальше методично разбивать претендентку. Куницкая оказалась бессильна перед мощнейшими ударами бразильянки через руку, отправившие ее на канвас в третий раз за первый раунд, откуда она на этот раз не смогла выбраться, оказавшись расстрелянной градом ударов. В итоге рефери боя Херб Дин остановил одностороннее избиение через 15 секунд.

Так Яна показала свой план А на случай падения на настил октагона, но у нее не оказалось плана Б, если Сайборг выберется из тисков россиянки, что ожидаемо произошло. Хотя стоит отметить, что никто до Яны не доминировал над Сайборг в партере, что уже считается большим достижением. В этом может оказаться ключ успеха в предстоящем поединке с ударницей Ирен Алданой.