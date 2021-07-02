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Яна Куницкая дала достойный бой Сайборг, но этого оказалось мало

Яна могла стать российской чемпионкой UFC раньше Хабиба, но Крис Сайборг разбила ее
Денис Дорофеев
Яна Куницкая дала достойный бой Сайборг
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Повесть о том, как Яна Куницкая едва не задушила великую бразильянку

В ночь с 10 на 11 июля в городе Лас-Вегас, штат Невада, пройдет долгожданное событие UFC 264, где главным боем станет третий поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье. В первом бою, еще в далеком 2014 году, эпатажный ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. А в матче-реванше, прошедшем в январе этого года, нокаутом во втором раунде победил Порье. Счет личных встреч — 1:1. Теперь им предстоит поставить точку в противостоянии в главном бою года. Также в основном карде вечера будет схватка в легчайшем весе между четвертым и пятым номером рейтинга — мексиканкой Ирен Алданой (12-6) и россиянкой Яной Куницкой (14-5).

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Здесь пойдет речь об одном из главных боев в карьере Яны против легендарной Кристины Жустиану, известной по прозвищу Сайборг. Поединок прошел 3 марта 2018 года. Тогда чемпионкой UFC в полулегком весе была наводящая ужас и шорох в женском дивизионе Сайборг. В случае победы над бразильянкой Куницкая стала бы первой российской чемпионкой в истории организации. Напомним, что Хабиб Нурмагомедов стал обладателем заветного чемпионского пояса месяцем позже, в апреле 2018 года.

Сайборг нокаутировала Куницкую в первом раунде. Как это было Сайборг нокаутировала Куницкую в первом раунде. Как это было

На момент поединка с Сайборг Яна шла с рекордом 10-3. И для нее титульник с Сайборг был дебютным боем в UFC, хотя изначально ей назначили поединок с Сарой Макмэн. Но их схватке не суждено было сбыться, и Саре нашли другую соперницу. А Куницкую внезапно свели с самой Крис Сайборг, которая ждала анонса об объединительном бое с чемпионкой UFC в легчайшем весе Амандой Нуньес. И тот поединок был в итоге перенесен на декабрь 2018 года.

К бою с Сайборг Яна шла явным андердогом, что признавали эксперты. Вот что сказала боец UFC Тоня Эвинджер:

«Думаю, что Крис Сайборг легко победит в бою с Куницкой. Этот бой нельзя назвать даже конкурентным. Яна не готова к такому высокому уровню. Думаю, что она пошла на это ради денег. Сравнения её с Холли Холм — полная ерунда, не думаю, что она стала настолько лучше, чтобы выиграть титул».

И Эвинджер оказалась права, если посмотреть на время остановки боя. Сам поединок начался тяжело для россиянки — с нокдауна. Однако Яна не растерялась и схватила Сайборг за ногу. В результате чего ей удалось совершить тейкдаун и перехватить контроль. Крис сразу же выбралась из партера, но Куницкая не выпускала ее из своих крепких объятий. И пока Сайборг ползла на коленях к клетке, она отдала Яне спину, что в 99% случаев чревато поражением удушающим приемом. Но Кристина не просто выбралась из захвата, а также встала на ноги благодаря своему мощному телосложению. И Яне ничего не оставалось, кроме как прижать Сайборг у клетки, так как зарубаться с ней в стойке сродни харакири.

И спустя полторы минуты бразильянка выбралась из захвата россиянки и перевела бой из борьбы в ударную колею. Преимущество у Крис в стойке было подавляющим, что отразилось в нокдауне спустя 10 секунд после выхода из тягомотной борьбы у клетки. Яна попыталась еще раз провернуть трюк с перехватом ноги после падения, но Сайборг не отдала ей свою ногу и принялась дальше методично разбивать претендентку. Куницкая оказалась бессильна перед мощнейшими ударами бразильянки через руку, отправившие ее на канвас в третий раз за первый раунд, откуда она на этот раз не смогла выбраться, оказавшись расстрелянной градом ударов. В итоге рефери боя Херб Дин остановил одностороннее избиение через 15 секунд.

Так Яна показала свой план А на случай падения на настил октагона, но у нее не оказалось плана Б, если Сайборг выберется из тисков россиянки, что ожидаемо произошло. Хотя стоит отметить, что никто до Яны не доминировал над Сайборг в партере, что уже считается большим достижением. В этом может оказаться ключ успеха в предстоящем поединке с ударницей Ирен Алданой.

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