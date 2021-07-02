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В UFC объявили полный кард турнира с главным боем Макгрегор — Порье

Пресс-служба UFC опубликовала полный кард турнира UFC 264 с главным поединком Конор Макгрегор — Дастин Порье. Мероприятие пройдёт в ночь с 10 на 11 июля мск.

Основной кард

Дастин Порье — Конор Макгрегор

Гилберт Бёрнс — Стивен Томпсон

Тай Туйваса — Грег Харди

Ирен Алдана — Яна Куницкая

Шон О'Мэлли — Крис Мотинью

Предварительный кард

Карлос Кондит — Макс Гриффин

Микель Перейра — Нико Прайс

Райан Холл — Илия Топурия

Дрикю дю Плесси — Тревен Жиль

Ранний предварительный кард

Дженнифер Майя — Джессика Ай

Омари Ахмедов — Брэд Таварес

Жалгас Жумагулов — Жером Ривера

Ален Амедовский — Ху Яозон

В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.