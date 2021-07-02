В UFC объявили полный кард турнира с главным боем Макгрегор — Порье

Пресс-служба UFC опубликовала полный кард турнира UFC 264 с главным поединком Конор Макгрегор — Дастин Порье. Мероприятие пройдёт в ночь с 10 на 11 июля мск.
Основной кард
Дастин Порье — Конор Макгрегор
Гилберт Бёрнс — Стивен Томпсон
Тай Туйваса — Грег Харди
Ирен Алдана — Яна Куницкая
Шон О'Мэлли — Крис Мотинью
Предварительный кард
Карлос Кондит — Макс Гриффин
Микель Перейра — Нико Прайс
Райан Холл — Илия Топурия
Дрикю дю Плесси — Тревен Жиль
Ранний предварительный кард
Дженнифер Майя — Джессика Ай
Омари Ахмедов — Брэд Таварес
Жалгас Жумагулов — Жером Ривера
Ален Амедовский — Ху Яозон
В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
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