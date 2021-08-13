«Этот бой был до первой ошибки». Мусаси не простил сопернику опрометчивый тейкдаун

В ночь с 13 на 14 августа в американском городе Анкасвилл пройдёт турнир Bellator 264. Возглавит кард титульный бой в среднем весе между легендарным Гегардом Мусаси и претендентом на пояс Джоном Салтером. Для Мусаси эта защита титула в Bellator станет четвёртой по счёту.

Тем временем давайте вспомним, как голландец впервые защитил чемпионский пояс в промоушене Скотта Кокера. Это случилось в третьем бою, которому предшествовали спорная победа над Александром Шлеменко и последующее завоевание титула в схватке с Рафаэлем Карвалью. Соперником голландца армянского происхождения стал чемпион в полусреднем весе именитый канадец Рори Макдональд, поднявшийся на одну весовую категорию выше.

Несмотря на разницу в весе, в антропометрии разность незначительна: размах рук у них одинаковый, а в росте преимущество в 5 см было у Мусаси. Именно последний пункт определил характер поединка. С первых минут Гегард установил дистанцию своими джебами. Макдональд работал в выжидающей манере, изредка выбрасывая ответные удары. Поэтому основная активность исходила от армянского голландца, заработавшего преимущество точными джебами, которые часто доходили до цели. В таком осторожном ключе прошёл первый раунд, который ушёл к Мусаси.

Права на видео принадлежат BellatorMMA. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале BellatorMMA.

Если в первом раунде бойцы в основном двигались, иногда выбрасывая одиночные удары, то во второй пятиминутке темп удалось взвинтить серийными атаками. Гегард также диктовал ход поединка, но Рори чаще огрызался. Однако Красный король (прозвище Макдональда) не мог ничего противопоставить более высокому оппоненту в стойке. Поэтому канадец решил сделать тейкдаун, ставший роковым для самого исполнителя. Всё дело в том, что Мусаси смог увернуться от этого прохода в ноги и уложил Макдональда на лопатки.

Таким образом, Гегард занял доминирующую позицию и на протяжении 2,5 минуты разбивал канадца. Если в начале Макдональд пытался работать в гарде, сковывая движения голландца, то к середине пятиминутки Мусаси вырвался из оков Рори и начал активную работу локтями. В итоге Красный король закрыл голову, практически перестав активно защищаться, вследствие чего рефери Херб Дин решил больше не испытывать окровавленного канадца на прочность и остановил поединок. Таким образом, Гегард Мусаси защитил чемпионский пояс от нападок полусредневеса, который впоследствии вернулся в родную весовую категорию.



В комментариях под видео этого боя было много болельщиков, которые хвалят Мусаси. Среди них были и русскоязычные пользователи. Но лучше всех эту схватку описали следующим постом:



«Этот бой был до первой ошибки. Рори рискнул, совершив тейкдаун в стиле всё или ничего».



Зная хладнокровие и расчëтливость голландца, есть смысл полагать, что предстоящий поединок с Салтером тоже будет до первой ошибки.