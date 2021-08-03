Шлеменко нагло ограбили судьи. Это признали даже американцы

В ночь на 14 августа по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 264. В его главном событии выступит чемпион лиги в среднем весе, экс-боец UFC Гегард Мусаси. Нидерландец армянского происхождения встретится с Джоном Сэлтером. Для него это будет первая защита после возвращения пояса и уже седьмой поединок в Bellator.

В американском промоушене он пока потерпел лишь одно поражение – от Рафаэля Ловато. Между тем на деле у Мусаси вполне могло быть и две осечки. В первом поединке в Bellator он встретился с Александром Шлеменко и одержал очень спорную победу. В преддверии очередного выступления Гегарда, вспоминаем его скандальный дебют в лиге.

Уход Мусаси из UFC

В апреле 2017 года Гегард выступил на турнире UFC 210. Тогда он встретился с экс-чемпионом лиги Крисом Уайдманом. Схватка получилась зрелищной и скандальной. Мусаси во втором раунде дважды пробил коленом в голову американцу. Рефери остановил схватку, полагая, что Гегард нанёс запрещённые удары. Но дополнительные разбирательства привели к тому, что действия Мусаси были трактованы в его пользу. Таким образом, Гегард одержал победу. Этот успех стал для него пятым кряду в UFC. До этого он побеждал Витора Белфорта и Юрайю Холла. В общем-то, перспективы армянина из Нидерландов были очень неплохими. Но он неожиданно принял решение покинуть UFC. И в том же 2017 году подписал контракт с Bellator. По его словам, мотив ухода из UFC – финансовый. Мусаси считал, что не дополучал за свои выступления. Ну а контракт с Bellator его полностью устраивал. Так что Гегард не сомневался в своём решении.

Первым его соперником в лиге стал экс-чемпион промоушена в среднем весе, ветеран лиги Александр Шлеменко. Сибиряк в последние годы был недоволен отношениями с промоушеном и норовил прекратить сотрудничество. Но в итоге получил схватку, которая в случае победы принесла бы ему титульный поединок. Так что ставки были высоки для обоих.

Бой

Мусаси и Шлеменко встретились 20 октября 2017 года на турнире Bellator. Их схватка возглавила шоу. Как говорилось выше, Мусаси к ней подходил на серии из пяти побед, а Шторм мог похвастать шестью победами кряду. Тем не менее Гегард считался явным фаворитом противостояния. Но Александра никогда не смущал статус андердога. Так что не тушевался он и теперь. Уже на первой минуте схватки Шторм классно сработал на контратаке. Уклонившись, Александр пробил роскошный левый через руку в область глаза соперника. В итоге место точного удара стало быстро отекать. Мусаси пришлось драться фактически с одним глазом.

Фото: Bellator.com

После полученной травмы Гегард принял решение полагаться только на борьбу. Ибо в дальнейшем пропускать в область глаза было уже нельзя. Мусаси стащил россиянина в партер и отчаянно пытался его задушить. Гегард предпринял несколько таких попыток, но безуспешно. В итоге Шлеменко удалось наконец встать и перейти в наступление, но нидерландец снова стянул сибиряка в борьбу. Фанаты россиянина пережили ещё несколько неприятных эпизодов, однако концовку раунда Шлеменко всё же забрал, донеся до противника несколько тяжёлых ударов.

На второй раунд Мусаси выходил с уже полностью закрытым правым глазом. Шлеменко, видя ситуацию соперника, начал работать первым номером. Александр умело избегал борьбы, а в стойке методично перебивал соперника. Так прошло больше половины раунда. Однако две последние минуты остались за Гегардом. Ему удалось затянуть Шлеменко в партер, а затем предпринять несколько попыток удушающего, но в обороне Шторм был хорош. В любом случае по совокупности событий в отрезке раунд был за Александром.

В третьем раунде измождённый Мусаси вчистую проиграл Шлеменко в стойке. Александр пробивал удары на любой вкус – и любимые бэкфисты, и вертушки, и фирменные удары слева. Почти всё заходило в цель. В последние секунды Мусаси уже еле передвигал ноги по октагону. По завершении схватки россиянин победно вскинул руки. Но решение судей удивило. Все единогласно отдали победу Гегарду – трижды по 29:28.

Что было после?

Решение судей было встречено в зале оглушительным свистом. Нормального флэш-интервью с победителем также не получилось, ибо Мусаси бурно освистывали. Шлеменко заявил, что судьи его «ограбили», а спустя месяц высказал точку зрения, что лиге была интересна победа Гегарда.

«Я сразу сказал, что Bellator выгоднее победа Мусаси. Они двигают его на чемпионство, но сразу дать ему бой за пояс не могли. Я читал интервью, Кокер всячески пытался оправдаться, однако оно и понятно — тяжело будет погасить такую волну. Не припомню турнира, где решение судей так освистала бы публика. Но это произошло», — говорил Шлеменко.

В целом с тем, что на Bellator 185 произошло наглое судейское ограбление, согласились даже авторитетные американские эксперты ММА. 7 из 11 специализированных изданий отдали победу россиянину.

А что же Мусаси? Гегард признал, что поединок прошёл не по плану, но заявил, что считает себя победителем. Кроме того, боец в достаточно хамовитой и трусливой форме сказал, что не собирается давать Шлеменко реванш.

«Все те, кто считает, что победил Александр могут выкусить. Могу им сказать, что никогда не дам ему реванш. Я унесу эту победу с собой, и мне плевать. Я победил, но, как и говорил, Шлеменко очень крепкий боец», — сказал Мусаси.

Что же, реальных аргументов не в пользу реванша Гегард не привёл. Слышна была лишь грубость. Возможно, он действительно струсил. Как бы то ни было, сейчас боец является чемпионом лиги и может хвастаться этим статусом. Ну а карьера Шлеменко не сказать что окончательно погасла, но всё-таки на спаде. Спросите, где справедливость? В ММА её не всегда легко найти.