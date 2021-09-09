«Отломал бы что-нибудь Нганну». Олег Тактаров возвращается в ММА спустя 13 лет!

Олег Тактаров – первая легенда российских смешанных единоборств. Боец по прозвищу Русский медведь сражался в UFC, когда часть нынешних подопечных Даны Уайта ещё не появилась на свет. Тактаров не просто дрался в непривычном тогда формате ММА, но и регулярно побеждал: на турнире UFC 6 наш соотечественник выиграл чемпионский пояс, одолев трёх соперников за один день. Русского медведя отличали поразительное хладнокровие и классные навыки борьбы, благодаря чему он считался одним из самых неудобных оппонентов.

Карьера Тактарова растянулась на долгие 15 лет, однако многие знают его не как спортсмена: россиянин стал настоящей звездой кино, снявшись в огромном количестве лент, в том числе и голливудских. Сейчас Олег Николаевич продолжает трудиться в киноиндустрии, при этом оставаясь экспертом смешанных единоборств. Тактаров регулярно даёт хлёсткие комментарии, не признавая никаких авторитетов. Разумеется, любят его не все: Александр Емельяненко так и вовсе признался, что терпеть не может Русского медведя.

Олег Николаевич любит давать рекомендации действующим бойцам, но, по всей видимости, ему надоела роль советчика. Как рассказал знаменитый Джефф Монсон, в ближайшее время 54-летний Тактаров станет его соперником в октагоне – организовать поединок двух ветеранов вызвался промоушен Hardcore. 50-летний Монсон уверяет, что бой получится по-настоящему олдскульным. Впрочем, в этом нет никаких сомнений, учитывая регалии и солидный возраст спортсменов.

Джефф провёл последний официальный поединок несколько лет назад, после чего остался в ММА-индустрии. Боец по прозвищу Снеговик активно тренирует детей и держит себя в хорошей форме, проводя товарищеские спарринги с коллегами. А в каком состоянии сейчас находится Тактаров? Судя по «Инстаграму», с «физухой» у Олега Николаевича всё тоже в полном порядке. Неуверенность могут вызывать разве что «подзаржавевшие» навыки: последний официальный бой Русского медведя состоялся в далёком 2008 году.

Сам Тактаров уверен, что может побить практически любого. Россиянин не раз подчёркивал, что легко бы удержался в топ-10 современного UFC. Олег Николаевич считает, что справился бы даже с Фрэнсисом Нганну, удерживающим чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе.

«Если бы мне из UFC позвонили и сказали бы – Олег Николаевич, вот вам бой по старым правилам, без времени, без остановок, вот вам деньги на подготовку, деньги за бой, и вот вам наш боец Нганну, – я бы с удовольствием подготовился. Мне где-то шесть месяцев нужно было бы, чтобы минут через 15-18 ему что-нибудь отломать. Потом я бы, наверное, восстанавливался полгода, но думаю, что смог бы подготовиться», — заявил Тактаров.

Будем надеяться, что в ближайшее время Русский медведь подтвердит свои высокие амбиции, для начала – в бою с Монсоном. Олег и Джефф со времён своих громких побед немного постарели, но выглядят по-прежнему грозно. Встречи легендарных боксёров собирают огромную аудиторию, неужели ММА чем-то хуже? Осталось дождаться объявления официальной даты боя: увидеть противостояние Тактарова и Монсона наверняка захочет каждый любитель смешанных единоборств.