Обидное поражение Тактарова. Лежащий на спине соперник сразил Олега ап-киком. Видео

В 1995 году Олег Тактаров по прозвищу Русский Медведь завершил недолгую, но славную карьеру в UFC и отправился покорять другие промоушены. В активе бойца был чемпионский пояс и только два поражения в 12 поединках. Олег с переменным успехом попробовал себя в «Вале Тудо» и Pancrase, после чего подписался на участие в турнире Martial Arts Reality Superfighting.

В этот день, 22 ноября 1996 года, 29-летний россиянин в Алабаме встретился с Ренцо Грейси – одним из членов знаменитой семьи Грейси, чей лидер Хойс доминировал в первых чемпионатах UFC.

Удивительный нокаут. Боец уже без сознания встал на мостик. Видео Нативидад пошёл ва-банк и подставился под сокрушительный удар.

Ренцо Грейси – ровесник Тактарова, но на тот момент бразилец только начинал путь в смешанных единоборствах. Мастер джиу-джитсу и грэпплинга успешно стартовал в новом для спорте, перед боем с Тактаровым одержав четыре победы. Трижды бразилец выигрывал с помощью болевых приёмов и один раз нокаутировал соперника руками. В противостоянии с Русским Медведем Грейси не был фаворитом, однако сбрасывать талантливого бойца со счетов никто не собирался.

Бой самбиста с джитсером продлился всего минуту и закончился совсем не так, как рассчитывали немногочисленные тогда болельщики смешанных единоборств из России. Тактаров по традиции уверенно вёл поединок, справляясь с попытками перевести его в партер. Грейси после нескольких неудач едва не оказался под ударами тяжёлых кулаков россиянина. Вскоре в одном из столкновений бразилец оказался на полу, приглашая оппонента к борьбе в гарде. Тактаров хотел захватить ногу Грейси и потерял бдительность, сразу за это поплатившись. Ренцо сильным ударом пяткой попал чётко в правую бровь соперника.



Русский Медведь рухнул на канвас. Оперативно вскочивший бразилец тут же нанёс оглушённому, но приподнявшемуся на руках Тактарову сокрушительный удар рукой, после чего поединок был остановлен. Счастливый Грейси бросился обниматься с многочисленными секундантами, Тактарова же не сразу смогли привести в себя. Окровавленный российский боец вскоре всё же поднялся, по традиции оставаясь максимально хладнокровным.

Нокаут за считаные секунды! С. Нурмагомедов не оставил сопернику ни единого шанса. Видео Штригль совершенно напрасно затеял с дагестанским бойцом кулачный бой.

После обидного поражения Русский Медведь продолжил выступать под эгидой различных организаций, почти всегда побеждая. Единственной неудачей стал поединок в первом шоу Pride Fighting Championships, когда Тактаров пропустил тяжёлый удар в голову от знаменитого канадца Гари Гудриджа. С каждым годом россиянин становился более известен в качестве актёра, нежели бойца смешанных единоборств, но завязал со спортом только в 2008 году. В кино Тактаров также выстроил блистательную карьеру, сыграв в огромном количестве лент в Америке и России. Сейчас Олег продолжает сниматься и периодически даёт сочные комментарии по поводу событий в мире единоборств.



Ренцо Грейси после поединка с Тактаровым ещё долго оставался непобеждённым, доминируя в Pride и Rings. С 2000 года спортивные успехи резко пошли на спад: мастер джиу-джитсу проиграл шесть из семи поединков. Грейси сумел перестроиться и до ухода из спорта провёл ещё несколько победных боёв. В числе знаменитых «скальпов» бразильца – экс-чемпионы Фрэнк Шемрок, Карлос Ньютон и Пэт Милетич. Перестав выступать, Грейси сосредоточился на тренерской работе, поработав со многими звёздами UFC.