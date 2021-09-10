Как отучить людей смотреть поп-ММА и вернуть интерес к профессиональному спорту

За последние годы особую популярность заполучили фрик-бои с участием блогеров и экс-бойцов, которые заколачивают бешеные деньги. Немудрено, что некоторые спортсмены, выступающие в UFC, жалуются Дане Уайту на невысокие гонорары. Из-за этого Тайрон Вудли ушёл не доказывать свою состоятельность в Bellator или PFL, а погнался за длинным рублём. Этот выбор трудно осуждать, как бы к нему ни относились.

Но что нужно сделать, чтобы профессиональные ММА вытеснили этот суррогат с фрик-боями?

Во-первых, давайте вспомним, как UFC и другие промоушены привлекали зрителей к телеэкранам. Изначально ММА привлекали нас своей новизной. В нулевых, да и прошлом десятилетии смешанные единоборства были новым форматом, в то время как бокс изживал себя, так как разглядеть на горизонте нового Мохаммеда Али и Майка Тайсона не предвиделось.

Потому зрители искали такого героя, который отвечал бы их требованиям. Чтобы он не только сильно бил, но и харизмой блистал. Таким мог стать Джон Джонс, но он погряз в скандалах с допингом, что непростительно в спорте высших достижений. И его место освоил и надолго занял Конор Макгрегор.

Конор действительно стал огранённым бриллиантом для Даны Уайта. К сожалению, его имя оказалось громче и важнее, чем весь UFC вместе взятый. И потому он потянулся к большим деньгам, а именно к самому богатому спортсмену современности Флойду Мейвезеру-младшему. Можно констатировать, что именно рыжий ирландец сделал хайповыми обе ниши — и профессиональный, и поп-ММА, а именно фрик-бои, потому что воспринимать всерьёз его боксёрский поединок с лучшим боксёром современности язык не повернётся.

Но это было только началом конца. Дальше в дело вступили новые лидеры мнений, братья Пол, на которых равняются десятки, если не сотни миллионов людей по земному шару. Так они решили раскрутить индустрию развлечений до максимума. Против них выходят не только такие же блогеры, как и они, но и бывшие профессионалы в лице того же Мейвезера, Вудли и Аскрена. И за ними потянулись другие блогеры, включая отечественных ютуберов (Амиран Сардаров и его «Битва за хайп»). Следом за Сардаровым были созданы целые промоушены для поп-ММА: Hardcore Fighting, Top Dog, «Наше Дело».

К сожалению для ценителей спорта высших достижений, главные хайпожоры в лице братьев Пол выглядели против бывших чемпионов как минимум не стыдно. Потому Тайрон Вудли и Бен Аскрен опорочили свои имена надолго. А люди готовы платить деньги за то, чтобы они рубились с бывшими топами из мира единоборств. Это напоминает кейс Флойда Мейвезера, когда зрители платили деньги за то, чтобы хоть кто-то наконец-то грохнул эту машину по выработке миллионов долларов. Нынешний случай нестандартный и оттого привлекательный, генерирующий не только большие деньги и очередь из спонсоров, он ещё дарит абсолютно новый продукт.

Так как братьев Пол ещё никто не отправлял в нокдаун, велика вероятность, что это сделает сам Конор. Тем более между ними накалилась вражда в соцсетях, что делает схватку Джейка Пола и Конора Макгрегора желаемым и неизбежным зрелищем. Но для этого Конору нужно закончить или хотя бы поставить на паузу баталии с Дастином Порье.

Что нужно сделать, чтобы вернуть профессиональным ММА и боксу их добрые и честные имена?

1. Конор должен прихлопнуть Джейка, но желательно и Логана за один вечер, как в подпольных турнирах, где бойцы проводили по три боя за день. Достаточно вспомнить фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом, в которых ему давали оппонентов неостановимым потоком. Так фрик-бои обесценятся разом, только если Конор следом не бросит вызов Мейвезеру или Пакьяо.

2. Нужна реформа турниров UFC, хотя бы наподобие той, что есть в Bellator с Гран-при. Но лучше за пример взять PFL, где есть балльная система. То есть, чем раньше побеждаешь своего соперника, тем больше очков ты зарабатываешь и тем проще соперник в плей-офф может достаться. В финале можно устроить трансляцию PPV (система платных просмотров).

Гонорар победителю Гран-при в виде нескольких миллионов долларов можно сформировать, затронув долю от PPV просмотров, чтобы не было настолько накладно организаторам и спонсорам. Уверены, что это привлечёт внимание зрителей, ибо вероятность досрочного завершения схватки повышается. Как говорится, ситуация «вин-вин».

3. Самое банальное — повышать зарплаты бойцам, чтобы они не смотрели на Александра Емельяненко с завистью, что он за несколько месяцев заработает десятки миллионов рублей. А также поощрять более высокими гонорарами за яркий перформанс, нокаут (не $ 50 тыс., а как минимум в два раза больше).

4. И самое простое — запрещать трансляции и организации боёв поп-ММА. Но это противоречит здравому смыслу и нынешним дуновениям свободы. Однако можно усложнить процесс организации через получение спортивного разряда, то есть, чтобы получить лицензию на выступление, нужно иметь хотя бы первый спортивный разряд. Это очень непросто, но зато повысит качество картинки и эстетическое удовольствие от увиденного.