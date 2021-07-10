Джейк Пол показал подвеску за $ 100 тыс. в виде «спящего» Конора Макгрегора

Боксёр и видеоблогер Джейк Пол показал в «инстаграме» новое украшение, которое было сделано для него под заказ. Подвеска стоимостью $ 100 тыс. выполнена в виде «спящего» Конора Макгрегора. «Спящий» Макгрегор — мем, который появился после победы Дастина Порье над ирландцем во втором их поединке.



«Гляньте на мою цепь со спящим Макгрегором за $ 100 тыс. Спасибо ювелиру Бенни. Эй, Конор, лучше выиграй сегодня вечером, в противном случае я не предложу тебе бой. если ты проиграешь — твоей карьере конец, и ты не получишь предложение на $ 50 млн. Не засыпай! Доброй ночи, Макгрегор. Иди к чёрту!», — сказал Джейк Пол.

Если у вас не отображается фото и видео, то его можно посмотреть в «инстаграме» Джейка Пола.