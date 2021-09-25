Бой Усик — Джошуа. Саша, россияне за тебя, только победа! LIVE!

25 сентября в Лондоне, на арене «Тоттенхэм Хотспур», пройдёт вечер профессионального бокса. По московскому времени он закончится уже далеко за полночь 26 сентября. В его главном событии встретятся чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик.

Усик в случае победы не только станет новым чемпионом мира, но и повторит достижение Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, которые после триумфа в крузерах завоёвывали титулы и в супертяжёлом весе. Подробности грандиозного вечера бокса — в онлайн-трансляции чемпионата.