Бой Усик — Джошуа. Саша, россияне за тебя, только победа! LIVE!

25 сентября в Лондоне, на арене «Тоттенхэм Хотспур», пройдёт вечер профессионального бокса. По московскому времени он закончится уже далеко за полночь 26 сентября. В его главном событии встретятся чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик.
Усик в случае победы не только станет новым чемпионом мира, но и повторит достижение Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, которые после триумфа в крузерах завоёвывали титулы и в супертяжёлом весе. Подробности грандиозного вечера бокса — в онлайн-трансляции чемпионата.
Джошуа оказался более чем на 8 кг тяжелее Усика
Напомним, что по результатам церемонии взвешивания Энтони Джошуа оказался предсказуемо значительно тяжелее соперника. Британец перевесил Усика более чем на 8 кг. Его вес составил 108,8 кг, в то время как Александр потянул на 100,2 кг.
На видео очень хорошо заметно, насколько велика разница в габаритах.
Соответствующее видео доступно на странице Matchroom Boxing в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Matchroom Boxing.
Полный кард турнира Энтони Джошуа — Александр Усик
Кард всего турнира также весьма интригующий. В соглавном событии выступит чемпион мира по версии WBO в первом тяжёлом весе Лоренс Околи. Противостоять ему будет Дилан Прасович.
В ходе вечера также выступит экс-чемпион мира во втором среднем весе Каллум Смит и сын легендарного Рикки Хаттона Кэмпбелл.
Полный кард турнира:
- Энтони Джошуа (24-1) — Александр Усик (18-0), (WBA Super, IBF, IBO и WBO)
- Лоуренс Околи 16-0) — Дилан Прасович (15-0), (WBO)
- Каллум Смит (27-1) — Ленин Кастилло (21-3-1)
- Максим Продан (19-0-1) — Флориан Марку (8-0-1)
- Кристофер Оусли (12-0) — Хасан Байсангуров (21-1), (вакантный титул IBF Inter-Continental)
- Даниэль Лапин (4-0) — Пауэл Мартынюк (4-7)
- Кэмпбелл Хаттон (3-0) — Сонни Мартинез (2-4)
Где смотреть бой Усик — Джошуа
Поединок Энтони Джошуа с Александром Усиком в России в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Бой также можно будет посмотреть на стриминговой платформе DAZN. Также бои главного карда в формате Pay-per-view будут доступны на британском Sky Sports.
Когда смотреть бой Усик — Джошуа
Начало боя ожидается не ранее 1:00 по московскому времени 26 сентября.
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