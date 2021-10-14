«Поведение Фёдора разочаровало». КроКоп затаил обиду на Емельяненко

15 августа 2004 года. Япония. Зал «Сайтама Супер Арена» заполнен под завязку. Зрители наблюдают за битвой Мирко Филиповича, известного под ником КроКоп, и Александра Емельяненко. Хорват в ярчайшем стиле нокаутировал соперника уже в первом раунде. Очень скоро в Сеть попало видео, как за эпизодом наблюдает Фёдор Емельяненко. Тот искренне переживал за брата и не выбирал выражений по отношению к КроКопу, который жёстко добил уже практически поверженного оппонента. По сути, это и стало предтечей схватки Емельяненко-старшего с прославленным хорватом — вспоминаем о ней в специальном проекте с Okko.

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«Фёдор будет следующим». Как Емельяненко согласился на бой?

В 2005 году сам Мирко после очередной победы уже не первый раз вызвал россиянина на бой, объявив во всеуслышание, что «Фёдор будет следующим». На самом деле Мирко гонялся за знаменитым россиянином ещё с 2003 года, после победы над легендарным Игорем Вовчанчиным. Но во многом именно избиение Александра стало для Фёдора тем моментом, который точно убедил его в необходимости подраться с Мирко. Учитывая всё это, а также то, что речь шла о схватке едва ли не лучших тяжеловесов того времени, в Pride были вовсе не против такого сценария.

У самого Александра Емельяненко, к примеру, немного иная версия. Спустя много лет он уверял, что вышел на поединок лишь ради брата, дабы выиграть для него время, так как в Pride хотели видеть бой Мирко и Фёдора даже раньше, но россиянину якобы требовался больший срок на то, чтобы изучить хорвата.

Так это или нет, мы, наверное, не узнаем никогда. Но в любом случае в августе 2005 года Последний император и КроКоп таки сошлись в схватке. Фёдор к ней подошёл с феноменальной серией из 18 побед кряду. Что касается Филиповича, он мог похвастать семью победами кряду, шесть из которых были добыты нокаутом. По сути, Мирко переживал едва ли не пик карьеры и был самым опасным соперником для Емельяненко-старшего. Ударная техника КроКопа могла стать для Фёдора настоящей проблемой. Но, невзирая на это, Последний император заявлял, что не будет рассчитывать на действия в партере. Многие месяцы он посвятил работе в стойке, и это, забегая вперёд, принесло свои плоды.

Распределение сил

Емельяненко, уступая сопернику в росте, выступил в качестве агрессора. Он постоянно шёл вперёд и прессинговал оппонента. Фёдор раз за разом начинал атаки справа, что доставляло левше КроКопу немало проблем. Но нельзя сказать, что первый раунд — к слову, длившийся тогда 10 минут — сложился для россиянина идеально. Будучи свежим, Мирко несколько раз чисто попал и разбил Емельяненко нос, так что положение россиянина было незавидным. В одном из моментов в неразберихе Фёдор оказался за канатами, но, конечно, нокдауном там и не пахло. После экватора первого раунда преимущество россиянина стало более заметным, тем более вторая часть отрезка в большей степени прошла в партере.

Видео можно посмотреть на канале UFC Russia в YouTube. Права на видео принадлежат UFC.

Во втором и третьем раунде Фёдор снова был активнее. КроКоп же подсел функционально и стал значительно медленнее. За счёт этого преимущество Емельяненко было уже осязаемым. Ближе к финалу Мирко едва ли не убегал. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу россиянину, таким образом, он защитил титул чемпиона в тяжёлом весе и попутно отомстил за брата.

КроКоп объяснил неудачу проблемами с акклиматизацией и разницей в часовых поясах. Но всё это звучало не очень убедительно, особенно если учесть, что сам Фёдор провёл схватку с переломом руки.

Бой с КроКопом считается историческим в сообществе ММА, но сами бойцы остались не в лучших отношениях.

Емельяненко оценивает свой бой с КроКопом очень высоко. По его словам, тот поединок стал одним из важнейших в карьере.

«Бой с КроКопом — в числе самых важных в карьере. Мирко тогда был чемпионом К1, по пальцам можно было пересчитать, кому он тогда проигрывал. Мне удалось вместе с тренерами поставить ударную технику, и мы победили», — вспоминал Фёдор.

К слову, ММА-сообщество также высоко оценивает значимость того боя для смешанных единоборств. Авторитетные издания называют его одним из лучших, так что можно смело говорить, что эта схватка вошла в историю как одна из величайших в тяжёлом весе.

После не раз поднимались разговоры о возможном реванше бойцов. Более того, кто-то даже фантазировал, что прощальный бой Емельяненко может состояться с уже 47-летним КроКопом. Но этого не случилось. К слову, бойцы состоят не в лучших отношениях, а всё из-за высказываний в прессе.

Фёдор Емельяненко против Мирко Крокопа Фото: Tomokazu Tazawa/Getty Images

Так, Мирко не понравились высказывания Фёдора. После того как хорват проиграл Алексею Олейнику, Емельяненко раскритиковал форму тогда уже ветерана ММА и признался, что вообще не понимает, зачем тот выходит драться. Реакция КроКопа была жёсткой.

«Поведение Фёдора меня очень разочаровало. Если бы он дрался в моём городе, я бы приехал к нему в гостиницу и позвал на ужин. Мы много лет делили раздевалку в Японии, я переживал каждое его поражение как своё, а теперь он говорит, что я не в форме, что он не знает, почему я продолжаю драться. Он не моя мама, чтобы говорить обо мне в назидательном тоне. Я по-прежнему глубоко уважаю Фёдора, но его комментарий разбил мне сердце», — говорил боец.

Через некоторое время Филипович вкусил сладкую месть. Когда его давний соперник проиграл нокаутом Райану Бейдеру, КроКоп не преминул возможностью кольнуть россиянина и заявил, что Емельяненко исчерпал себя как боец. Что же, в бою с Тимоти Джонсоном у Фёдора будет возможность доказать недругам, что он по-прежнему хорош даже в 45.