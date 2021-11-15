Видео нокаута из Британии стало вирусным. Чемпиона отключил явный аутсайдер

После нескольких недель по-настоящему горячих боёв, в которых бились Александр Усик, Тайсон Фьюри и Сауль Альварес, в мире бокса наступило небольшое затишье. Но в минувший уик-энд без титульных поединков всё равно не обошлось. Один из них прошёл на вечере бокса в Шеффилде (Великобритания). Здесь в ночь с 13 на 14 ноября состоялся турнир, в главном событии которого встретились чемпион мира по версии IBF в полулёгком весе Кит Гэлэхед и 35-летний опытный, но малоизвестный претендент из Испании Кико Мартинес.

Кит был явным фаворитом схватки. Британец – типичный домашний боксёр, который усилиями своего промоутера Эдди Хирна набил на родине достаточно неплохую статистику за счёт боёв с соперниками средней руки. Вот и теперь в качестве оппонента ему привезли явного андердога. Да, за плечами Мартинеса было 54 поединка, но в 10 из них он проиграл (4 раза нокаутом), что для претендента на титул очень и очень много. В общем-то, всем было ясно, что организаторы турнира привезли Кико на заклание. Это хорошо понимали и букмекеры. Так, специалисты давали на победу Кита коэффициент 1,07, в то время как успех Мартинеса оценивался котировкой 11,0.

Начало схватки подтверждало все ожидания. Более техничный и быстрый Гэлэхед перерабатывал оппонента и явно вёл по очкам. Да, тревожные звоночки звучали, оборона чемпиона не была безупречной. Но всё-таки большая часть атак Мартинеса была читаема, так что фанаты Кита чувствовали себя спокойно.

Наверное, это же спокойствие передалось и самому Гэлэхеду. К концу пятого раунда он совсем потерял бдительность и поплатился за это. Мартинес наказал Кита за то, что тот держал левую руку недостаточно высоко и прошил его оборону размашистым правым хуком. Гэлэхед упал в тяжёлый нокдаун, но сумел подняться. Дальше его спас гонг.

Права на видео принадлежат DAZN. Видео можно посмотреть на странице DAZN Boxing в «Твиттере».

Но это была лишь прелюдия к драме. Чемпион не успел восстановиться после пропущенного правого сбоку. На шестой раунд он вышел растерянным и всё ещё «плыл». Мартинесу не пришлось изобретать что-то новое. Испанец первым же ударом в раунде срубил ошеломлённого оппонента. Снова сработал правый хук.

Права на видео принадлежат DAZN. Видео можно посмотреть на странице DAZN Boxing в «Твиттере».

Таким образом, явный аутсайдер отправил фаворита в глубокий нокаут и стал чемпионом мира. И никакие прогнозы экспертов и букмекеров его уже никак не могли спасти. Результат схватки стал настоящей сенсацией, ну а видео нокаута стало вирусным. На одной лишь платформе DAZN за сутки оно собрало 700 тыс. просмотров. Да что там видео нокаута, даже реакция испанских комментаторов собрала 100 тыс. просмотров. И это если не говорить о других ресурсах. Видео потрясающей победы Мартинеса разлетелось по социальным сетям и в общей сложности собрало уже около 2 млн просмотров.

Как долго счастливчику Мартинесу удастся удерживать титул чемпиона мира? Что-то подсказывает, что его слава будет мимолётной. Но сам Кико, наверное, сейчас чувствует себя одним из самых счастливых людей на планете и уже даже настраивается на скорый выход на пенсию.

«Я фокусировался на шансе получить титульный бой три года. Я не отдыхал ни дня. Я не брал отпуск. Это был очень сложный путь. Если я хотел победить, то мне нужен был нокаут. У меня не было шансов победить по очкам. Он был быстрее и точнее меня. Но весь мой труд, весь пролитый пот и слёзы окупились. Когда он упал первый раз, я понял, что наступил момент истины. Я должен был извлечь из эпизода максимум. Не хочу продолжать карьеру слишком долго. Ещё один год жизни я буду инвестировать в спорт, но больше не хочу наказывать своё тело. Вы можете делать на меня ставку ещё один год, но потом я покину этот прекрасный спорт», — сказал новоиспечённый счастливый чемпион.