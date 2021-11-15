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Сенсационный нокаут, Кид Гэлэхед лишился титула в бою Мартинесом, видео

Видео нокаута из Британии стало вирусным. Чемпиона отключил явный аутсайдер
Микаил Гусейнов
Кид Гэлехед лишился титула
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На Мартинеса давали коэффициент 11,0, но Гэлэхеда это не спасло.

После нескольких недель по-настоящему горячих боёв, в которых бились Александр Усик, Тайсон Фьюри и Сауль Альварес, в мире бокса наступило небольшое затишье. Но в минувший уик-энд без титульных поединков всё равно не обошлось. Один из них прошёл на вечере бокса в Шеффилде (Великобритания). Здесь в ночь с 13 на 14 ноября состоялся турнир, в главном событии которого встретились чемпион мира по версии IBF в полулёгком весе Кит Гэлэхед и 35-летний опытный, но малоизвестный претендент из Испании Кико Мартинес.

Виталия Кличко вырубили мощной вертушкой. Это было его единственное поражение нокаутом Виталия Кличко вырубили мощной вертушкой. Это было его единственное поражение нокаутом

Кит был явным фаворитом схватки. Британец – типичный домашний боксёр, который усилиями своего промоутера Эдди Хирна набил на родине достаточно неплохую статистику за счёт боёв с соперниками средней руки. Вот и теперь в качестве оппонента ему привезли явного андердога. Да, за плечами Мартинеса было 54 поединка, но в 10 из них он проиграл (4 раза нокаутом), что для претендента на титул очень и очень много. В общем-то, всем было ясно, что организаторы турнира привезли Кико на заклание. Это хорошо понимали и букмекеры. Так, специалисты давали на победу Кита коэффициент 1,07, в то время как успех Мартинеса оценивался котировкой 11,0.

Начало схватки подтверждало все ожидания. Более техничный и быстрый Гэлэхед перерабатывал оппонента и явно вёл по очкам. Да, тревожные звоночки звучали, оборона чемпиона не была безупречной. Но всё-таки большая часть атак Мартинеса была читаема, так что фанаты Кита чувствовали себя спокойно.

Наверное, это же спокойствие передалось и самому Гэлэхеду. К концу пятого раунда он совсем потерял бдительность и поплатился за это. Мартинес наказал Кита за то, что тот держал левую руку недостаточно высоко и прошил его оборону размашистым правым хуком. Гэлэхед упал в тяжёлый нокдаун, но сумел подняться. Дальше его спас гонг.

Права на видео принадлежат DAZN. Видео можно посмотреть на странице DAZN Boxing в «Твиттере».

Но это была лишь прелюдия к драме. Чемпион не успел восстановиться после пропущенного правого сбоку. На шестой раунд он вышел растерянным и всё ещё «плыл». Мартинесу не пришлось изобретать что-то новое. Испанец первым же ударом в раунде срубил ошеломлённого оппонента. Снова сработал правый хук.

Права на видео принадлежат DAZN. Видео можно посмотреть на странице DAZN Boxing в «Твиттере».

Таким образом, явный аутсайдер отправил фаворита в глубокий нокаут и стал чемпионом мира. И никакие прогнозы экспертов и букмекеров его уже никак не могли спасти. Результат схватки стал настоящей сенсацией, ну а видео нокаута стало вирусным. На одной лишь платформе DAZN за сутки оно собрало 700 тыс. просмотров. Да что там видео нокаута, даже реакция испанских комментаторов собрала 100 тыс. просмотров. И это если не говорить о других ресурсах. Видео потрясающей победы Мартинеса разлетелось по социальным сетям и в общей сложности собрало уже около 2 млн просмотров.

Как долго счастливчику Мартинесу удастся удерживать титул чемпиона мира? Что-то подсказывает, что его слава будет мимолётной. Но сам Кико, наверное, сейчас чувствует себя одним из самых счастливых людей на планете и уже даже настраивается на скорый выход на пенсию.

«Я фокусировался на шансе получить титульный бой три года. Я не отдыхал ни дня. Я не брал отпуск. Это был очень сложный путь. Если я хотел победить, то мне нужен был нокаут. У меня не было шансов победить по очкам. Он был быстрее и точнее меня. Но весь мой труд, весь пролитый пот и слёзы окупились. Когда он упал первый раз, я понял, что наступил момент истины. Я должен был извлечь из эпизода максимум. Не хочу продолжать карьеру слишком долго. Ещё один год жизни я буду инвестировать в спорт, но больше не хочу наказывать своё тело. Вы можете делать на меня ставку ещё один год, но потом я покину этот прекрасный спорт», — сказал новоиспечённый счастливый чемпион.

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