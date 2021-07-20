Виталия Кличко вырубили мощной вертушкой. Это было его единственное поражение нокаутом

19 июля бывшему чемпиону мира по боксу в супертяжёлом весе Виталию Кличко исполнилось 50 лет. В этот день все вспоминали славное спортивное прошлое нынешнего градоначальника Киева. Победы украинца до сих пор впечатляют многих. Да и в целом его карьера получилась практически образцовой. За годы выступлений в профи Виталий проиграл всего лишь дважды. В бою с Крисом Бёрдом он отказался от продолжения схватки из-за травмы руки, а поединок с Ленноксом Льюисом был остановлен из-за рассечения брови украинца. Де-факто, это были досрочные поражения. Но вместе с тем Кличко даже в схватках с неудачным исходом никогда не проигрывал нокаутом.

К слову, это была одна из отличительных черт боксёра из Украины. Если младший брат Виталия имел проблемы с «держалкой» и часто слышал в свой адрес обвинения в неумении держать удар, то Кличко-старший славился тем, что обладал крепкой челюстью.

Но всё же даже Виталий когда-то проигрывал нокаутом. За годы карьеры это случилось один раз, да и то не в боксе, а в кикбоксинге.

Многим известно, что Кличко-старший начинал свой путь в спорте именно с этой дисциплины. Здесь он добился больших успехов. Виталий четырежды выигрывал чемпионат мира и дважды первенство Европы. Всего в кикбоксинге он провёл 35 поединков, победив в 34 из них. Единственное же поражение он потерпел в 1992 году. Тогда Виталий легко добрался до финала континентального первенства, который проходил в Варне (Болгария).

В финале его ждал британец Пеле Райд. Кличко подходил к схватке в качестве явного фаворита. Кроме впечатляющей серии побед, на стороне украинца были и антропометрические данные, и необычная техника.

«Виталий был чемпионом в фулл-контакте, плакаты с его изображением висели повсюду. Но вся суть заключалась в том, чтобы попасть в него как можно сильнее и не пропустить. Виталий большой парень, помню, как перед боем он смотрел на меня и ухмылялся. Но я был уверен, что выйду и смогу его побить», — вспоминал тот день Райд.

Видимо, такая уверенность и помогла Пеле в той схватке. В первом раунде он работал первым номером. Кличко неплохо встречал его на отходах и в целом, наверное, не проиграл раунд. Но британец смотрелся очень хорошо. А уже на старте второго отрезка Райд снял вопрос о победителе. В одном из эпизодов он нанёс филигранный удар с разворота ногой, зарядив украинцу пяткой точно в подбородок. Кличко упал в нокаут, рефери сразу же остановил схватку. Таким образом, украинец потерпел единственное поражение в карьере кикбоксёра.

«То, чего я достиг в тот день, – наибольшее достижение в карьере. Лучше уже не было. Даже сейчас люди, которых на момент того боя ещё не было на свете, спрашивают меня о том нокауте. Вам просто нужно видеть, как на меня реагируют люди после просмотра записи того поединка», — рассказывал Райд.

Впоследствии и Кличко, и Райд перешли в профессиональный бокс. Британец не достиг каких-либо высот. В его послужном списке есть несколько поединков с крепкими соперниками, такими как Майкл Спротт, Джулиус Фрэнсис, Сэм Секстон. Но всем им он проиграл. Так что победа над Кличко стала для него действительно минутой славы.

Что касается Виталия, о его успехах хорошо известно всем. Украинец стал чемпионом мира и потерпел в профи лишь два поражения. Как говорилось выше, больше он никогда не проигрывал чистым нокаутом. Возможно, тот же Леннокс Льюис не смог отправить украинца на канвас потому, что тот когда-то был закалён боем с Райдом. А возможно, Льиюис не нокаутировал Кличко потому, что не пробовал это делать ногами. Впрочем, последнее, конечно же, шутка. Предприми Леннокс такую попытку, дисквалификации ему было бы не избежать.

В любом случае Кличко-старший вошёл в историю не только как один из самых великих чемпионов в супертяжёлом весе, но и как боксёр с невероятно крепкой челюстью. И этого не отменит даже факт злосчастного поражения от Райда.