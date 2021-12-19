Россиянин нокаутировал корейского бойца за секунду до гонга. Ювелирная точность! Видео

В субботу, 18 декабря, в Екатеринбурге прошёл турнир по смешанным единоборствам RCC 10, где в главном бою Михаил Рагозин взял реванш у швейцарца Ясубея Эномото, одолев того единогласным решением судей. Но наиболее ярким и запоминающимся вышел поединок в лёгком весе, где боец клуба «Архангел Михаил» Тимур Нагибин сражался с корейцем Кьюнг Пьо Кимом. На счету Тимура 18 побед при 6 поражениях. Ранее в августе этого года россиянин в одну калитку проиграл бразильцу Милсону Кастро. Поэтому ему нужно было закрывать поражение.

Гость из Южной Кореи провёл 11 боёв и победил в девяти из них. Оба поражения были решением судей, из-за чего может напрашиваться вывод о его неуступчивости и несгибаемости, которые характеризуют всех бойцов из восточной Азии. Для него поединок против Нагибина стал дебютным на территории России. Все свои схватки Ким провёл в азиатских промоушенах.

Бой начался с разведки в стойке, которая была довольно бодрой. Оба бойца активно включились в бой с первых секунд, из-за чего преимущества ни у кого не было. Затем Ким сделал успешный проход в ноги. Однако Кьюнг Пьо никак не смог развить успех в партере, ограничившись контролем в фулл-маунте, изредка пробивая Тимура. Нагибин очень неплохо оборонялся в партере, благодаря чему он получил немного увечий.

Видео доступно на канале RCC: MMA & Boxing в YouTube. Права на видео принадлежат RCC: MMA & Boxing.

Ближу к концу пятиминутки, когда кореец попытался выйти на удушающий приём, Нагибин смог выбраться из удержания и встать в стойку. И наш боец начал сразу же возвращать себе преимущество. Сначала он попал левым хуком в челюсть, от которого Кьюнг Пьо повело. Затем последовало летящее колено точно в голову Кима, который сразу завязал нашего бойца в клинч. В этой возне кореец неплохо отдохнул и смог несколько раз попасть в Тимура.



Однако Кьюнг Пьо не остался в долгу, и наш боец занёс точную двойку, отправив корейца в нокдаун. Тот схватился за ногу россиянина, но Тимура уже было не остановить. Он безостановочно и безответно избивал корейца, так, что в итоге Ким не только отпустил ногу Нагибина, но и сам прекратил защищаться. Поэтому рефери остановил бой, как оказалось, за одну секунду до гонга на перерыв. Тем не менее Ким к тому моменту не подавал никаких признаков боеспособности, из-за чего остановка поединка была более чем обоснована.



Таким образом, Тимур Нагибин решил не откладывать в долгий ящик вопрос о победителе боя, тем более трудно было отдать первый раунд россиянину, так как половину пятиминутки кореец продержал нашего бойца в партере. Но самое главное — Нагибин закрыл своё недавнее поражение от Милсона Кастро и записал в актив 19-ю победу в профессиональной карьере.