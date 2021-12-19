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RCC 10: Тимур Нагибин нокаутировал Кьюнг Пьо Кима на последней секунде первого раунда. Видео

Россиянин нокаутировал корейского бойца за секунду до гонга. Ювелирная точность! Видео
Денис Дорофеев
Тимур Нагибин нокаутировал Кьюнг Пьо Кима
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Тимур Нагибин решил не откладывать вопрос о победителе боя.

В субботу, 18 декабря, в Екатеринбурге прошёл турнир по смешанным единоборствам RCC 10, где в главном бою Михаил Рагозин взял реванш у швейцарца Ясубея Эномото, одолев того единогласным решением судей. Но наиболее ярким и запоминающимся вышел поединок в лёгком весе, где боец клуба «Архангел Михаил» Тимур Нагибин сражался с корейцем Кьюнг Пьо Кимом. На счету Тимура 18 побед при 6 поражениях. Ранее в августе этого года россиянин в одну калитку проиграл бразильцу Милсону Кастро. Поэтому ему нужно было закрывать поражение.

Гость из Южной Кореи провёл 11 боёв и победил в девяти из них. Оба поражения были решением судей, из-за чего может напрашиваться вывод о его неуступчивости и несгибаемости, которые характеризуют всех бойцов из восточной Азии. Для него поединок против Нагибина стал дебютным на территории России. Все свои схватки Ким провёл в азиатских промоушенах.

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Бой начался с разведки в стойке, которая была довольно бодрой. Оба бойца активно включились в бой с первых секунд, из-за чего преимущества ни у кого не было. Затем Ким сделал успешный проход в ноги. Однако Кьюнг Пьо никак не смог развить успех в партере, ограничившись контролем в фулл-маунте, изредка пробивая Тимура. Нагибин очень неплохо оборонялся в партере, благодаря чему он получил немного увечий.

Видео доступно на канале RCC: MMA & Boxing в YouTube. Права на видео принадлежат RCC: MMA & Boxing.

Ближу к концу пятиминутки, когда кореец попытался выйти на удушающий приём, Нагибин смог выбраться из удержания и встать в стойку. И наш боец начал сразу же возвращать себе преимущество. Сначала он попал левым хуком в челюсть, от которого Кьюнг Пьо повело. Затем последовало летящее колено точно в голову Кима, который сразу завязал нашего бойца в клинч. В этой возне кореец неплохо отдохнул и смог несколько раз попасть в Тимура.

Однако Кьюнг Пьо не остался в долгу, и наш боец занёс точную двойку, отправив корейца в нокдаун. Тот схватился за ногу россиянина, но Тимура уже было не остановить. Он безостановочно и безответно избивал корейца, так, что в итоге Ким не только отпустил ногу Нагибина, но и сам прекратил защищаться. Поэтому рефери остановил бой, как оказалось, за одну секунду до гонга на перерыв. Тем не менее Ким к тому моменту не подавал никаких признаков боеспособности, из-за чего остановка поединка была более чем обоснована.

Таким образом, Тимур Нагибин решил не откладывать в долгий ящик вопрос о победителе боя, тем более трудно было отдать первый раунд россиянину, так как половину пятиминутки кореец продержал нашего бойца в партере. Но самое главное — Нагибин закрыл своё недавнее поражение от Милсона Кастро и записал в актив 19-ю победу в профессиональной карьере.

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Теги Бокс/ММА Brave/PFL/Прочие ММА •••

Заглавное фото: vk.com/rcc_mma

Источник: «Чемпионат»

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