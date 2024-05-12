На боксёрском вечере в Австралии при объявлении результатов боя перепутали победителя

В ночь с 11 на 12 мая мск на «Эр-Эй-Си-Арене» в Перте (Австралия) проходит боксёрский вечер, главным боем которого является титульный поединок между украинцем Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом.

После завершения одного из предварительных боёв произошёл курьёзный эпизод. При объявлении победителя в поединке между 41-летней Ниной Хьюз из Великобритании и 29-летней Чернекой Джонсон, представляющей Австралию, сначала было ошибочно объявлено, что бой выиграла Хьюз. Позднее организаторы исправили свою ошибку, объявив, что победительницей стала Чернека Джонсон.

Нина Хьюз Фото: Скрин телетрансляции

Ранее стало известно, что по результатам взвешивания перед титульным поединком вес Василия Ломаченко составил 61,2 кг, вес Джорджа Камбососа — 60,9 кг.