В ночь с 11 на 12 мая мск на арене «Энтерпрайз-центра» в американском Сент-Луисе прошёл вечер смешанных единоборств UFC on ESPN 56. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами поединков.

Результаты турнира UFC on ESPN 56

Деррик Льюис победил Родриго Насименто техническим нокаутом (Раунд 3, 0:49)

Хоакин Бакли победил Нурсултона Рузибоева единогласным решением (30-27, 30-26, 29-27)

Карлос Ульберг победил Алонзо Менифилда нокаутом (Раунд 1, 0:12)

Диего Феррейра победил Матеуша Ребецки техническим нокаутом (Раунд 3, 4:51)

Шон Вудсон победил Алекса Касереса единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27)

Валдо Кортес-Акоста победил Робелиса Деспанье единогласным решением (30-27, 30-27, 30-26)

Чейз Хупер победил Вячеслава Борщёва удушающим приёмом (D’Arce choke) — (Раунд 2, 3:00)

Эстебан Рибович победил Терренса Маккинни нокаутом (Раунд 1, 0:37)

Табата Риччи победила Тишу Пеннингтон раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28)

Трей Уотерс победил Билли Гоффа единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)

Чарльс Джонсон победил Джейка Хэдли единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Вероника Харди победила Джей-Джей Олдрич единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)