Начало карьеры Исмаилова. Молодой Мага поднял здоровяка и вбил в ринг. Видео

Сейчас Магомед Исмаилов — один из топовых российских бойцов, побеждавший Александра Емельяненко, Ивана Штыркова и Вячеслава Василевского. 35-летний ветеран знаменит не только спортивными умениями: помимо отличной борьбы и крепкой ударной техники, Мага блестяще проявляет себя в качестве шоумена. Уроженец Нижнего Тагила ведёт сверхпопулярный «инстаграм», где демонстрирует свою общительность и чувство юмора. К тому же Исмаилов старается быть честным перед окружающими, в частности, признавая использование допинга.

Нынешним летом у Магомеда запланирован один из главных поединков в карьере — против легендарного Александра Шлеменко. Ждать придётся достаточно долго, но мы решили вспомнить одну из схваток молодого Исмаилова. 8 декабря 2012 года перспективный дагестанский спортсмен проводил свой второй бой в профессиональных ММА — его соперником был Алексей Маслов. Нельзя было сказать, что у Маслова было больше опыта, зато в габаритах он точно выглядел предпочтительнее Магомеда. Впрочем, Лысого хищника никогда не пугала разница в росте и длине рук.

Права на видео принадлежат М-1 Global. Посмотреть ролик можно на официальном канале M-1 Global в YouTube.

Исмаилов с первых секунд бросился в атаку, донеся до оппонента несколько чувствительных ударов. После этого Мага схватил Маслова, поднял над головой, пронёс пару метров и жёстко вбил его в ринг. Следом дагестанец стал добивать Алексея, сопротивлявшегося очень вяло, но рефери не останавливал бой. Вскоре спортсменов подняли в стойку, где они простояли совсем недолго — Лысый хищник опрокинул соперника жёстким боковым с левой. Исмаилов нанёс ещё десятки ударов по закрывшему голову руками Маслову, прежде чем рефери догадался прервать схватку.

После победы в ринг поднялся легендарный Фёдор Емельяненко, обратившийся к болельщикам и поздравивший победителя. В ответ Исмаилов заявил, что всегда болел за Последнего Императора: «Всем спасибо, особенно Фёдору Емельяненко, я ваш фанат. Слежу за вами с самого начала карьеры». Исмаилов вообще с трудом сдерживал эмоции: ведь он одержал победу, ставшую одной из красивейших на старте его спортивного пути. Будем надеяться, что Магомед подарит нам ещё немало ярких боёв — ему рано заканчивать.