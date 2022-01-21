«Этот бой будет проблемой для Оливейры». Макгрегор вернёт себе чемпионский пояс?

Знаменитый Конор Макгрегор уже несколько месяцев залечивает травму ноги, но о нём всё равно продолжают говорить. Многочисленные поклонники по-прежнему считают ирландца одним из главных претендентов на титул, хотя из четырёх последних боёв Ноториус выиграл лишь один. Тем не менее Конора видят будущим чемпионом даже некоторые эксперты, в частности Чейл Соннен: «Если и есть кто-то, кого Конор может победить, чтобы стать чемпионом, то это Оливейра. Этот бой будет проблемой для Чарльза. Конор Макгрегор — такой хороший ударник, какого ещё не видел этот спорт».

Есть ли доля истины в словах Соннена? Конечно, есть. Например, великолепная ударная техника Макгрегора — непреложный факт. Удар ирландца до сих пор остаётся очень грозным оружием, неспроста Конор входит в список лучших боксёров в истории ММА. Хотя в последних боях Макгрегору не особо удавалось проявить своё мастерство ударника, это не значит, что мы больше не увидим шикарных нокаутов в его исполнении. Если Ноториус удачно попадёт, устоять не сможет никто — даже пресловутый чемпион в лёгком весе Чарльз Оливейра.

Но тут же начинаются проблемы — Оливейра чрезвычайно ловко справляется с ударниками любого класса, в последнем бою победив Дастина Порье. Напомним, перед выходом на титульную схватку Порье дважды нокаутировал как раз Конора. В партере же действующий обладатель пояса выше Макгрегора сразу на две головы: максимум, что Ноториус сможет — пассивно обороняться на протяжении одного-двух раундов. Единственным шансом Конора будет лаки-панч, который, однако, давно ему не удавался. Ирландец действительно превосходит Оливейру в ударной технике, но это не даст ему преимущества.

Таким образом, согласиться с Сонненом довольно сложно. Если на потенциальный бой против Оливейры выставить условного Макгрегора образца 2016 года, тогда на Конора ещё можно было бы делать ставку. Но в последнее время ирландец, как ни горько это признавать, стремительно деградирует. Он не смог перебить даже Дастина Порье, которого когда-то спокойно побеждал за две минуты. Вряд ли процесс потери навыков не затронул и партер, в котором Ноториус никогда не был силён. А если так, то что Конор сможет противопоставить болевым и удушающим приёмам Оливейры?



Давайте представим наиболее вероятный сценарий поединка между Макгрегором и Оливейрой. Ирландец начнёт с первых секунд жёстко прессинговать, выбрасывать размашистые удары, от которых Оливейра будет спокойно уходить. Ближе к середине первого раунда Чарльз переведёт соперника в партер и будет изматывать его до перерыва. Во втором раунде Макгрегор настолько устанет, что быстро пропустит тейкдаун и станет жертвой джиу-джитсу Чарльза — поражение самбишеном. Как нам кажется, это куда более ожидаемое развитие событий, нежели победа Конора. Что бы по этому поводу не думал Соннен.