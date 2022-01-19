Русский немец обиделся на Макгрегора и не пожал ему руку. Конор наказал его нокаутом

Конор Макгрегор всё отчётливее закрепляется в общественном сознании как сбитый лётчик. Мы говорим только о спортивной составляющей: бизнес-успехи ирландца внушают уважение, он мастерски конвертировал своё звонкое имя в огромные деньги. Но Конор-боец всё быстрее сходит со сцены, добившись лишь одной победы в последних четырёх поединках. Разумеется, ирландец продолжает хорохориться и убеждать, что снова станет чемпионом, однако в его титулы уже мало кто верит. Когда-то всё было иначе: Макгрегор рвался к своему первому поясу UFC с огромной скоростью, снося всех на своём пути.

Ровно семь лет назад, 19 января 2015 года, Конор Макгрегор впервые стал участником главного боя вечера. Чуть ранее ирландец ворвался в промоушен Даны Уайта четырьмя красивыми победами, нокаутировав в том числе и Дастина Порье. В качестве пятого соперника Конора организаторы выбрали Денниса Сивера — уроженца Омска, родившегося в семье русских немцев и до 17 лет проживавшего в России. Деннис, при рождении получивший имя Владимир, никогда не хватал звёзд с неба, но тогда Макгрегор был как Чимаев сейчас — с ним никто не хотел драться.

Сивер не побоялся выйти на бой с эпатажным ирландцем, в том числе и рассчитывая получить солидный чек. Но прежде чем выйти в октагон, ему пришлось выслушать порцию агрессивного трэш-тока Конора. Набиравший популярность Макгрегор себя никак не сдерживал, обвинив соперника даже в нацистских взглядах — только потому, что тот был немцем. Поняв, что зашёл слишком далеко, ирландец по традиции удалил твит, но заменил его другим, лишь чуть менее глумливым. Сивер утверждал, что на него трэш-ток не влияет, однако на пресс-конференциях выглядел чуть потерянным.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Выйдя в октагон, Деннис отказался пожимать руку Конору, кружившему вокруг своей «коронной» походкой с опущенными руками. Макгрегор не растерялся и ответил оппоненту неприличным жестом, ткнув рукой прямо в лицо Сиверу. После этого начался бой: ирландец сразу занял доминирующую позицию, начав постепенно разбивать защиту русского немца. Тот в ответ практически не атаковал, словно боясь стать жертвой знаменитого нокаутирующего удара Конора. Это помогло Деннису простоять первый раунд, хотя его лицо выглядело откровенно плохо.

Впрочем, во втором раунде ничего не изменилось. Макгрегор доносил до оппонента всё больше и больше ударов: на второй минуте обессилевший Сивер неловко упал у сетки после внешне несильного удара в корпус. Конор мгновенно взгромоздился на немца и начал вбивать ему удары локтями в голову. Пропустив несколько мощнейших «гвоздей», Деннис практически перестал защищаться, после чего рефери принял решение остановить поединок.

Меньше чем через год Макгрегор добрался до заветного титула, нокаутировав Жозе Алду всего за 13 секунд.