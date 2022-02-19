«Адесанья удивит Чимаева своей ударкой». Эксклюзивное интервью с Кайлом Докосом

В ночь с 19 на 20 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир UFC Fight Night 201, который возглавит бой в полутяжёлом весе между Джонни Уокером и Джамалом Хиллом. В соглавном поединке сойдутся средневесы Кайл Докос и Джейми Пикетт. «Чемпионат» поговорил с Кайлом о российских бойцах, спорном бое Адесанья-Уиттакер и о победителе в потенциальной схватке Адесанья-Чимаев.

— Кайл, расскажите, пожалуйста, как прошёл ваш кэмп?

— Кэмп прошёл хорошо. У меня наконец-то была возможность провести полный цикл, который продлился 8-10 недель. Жду не дождусь субботы.

— Изначально вы должны были сойтись с Кевином Холландом, с которым у вас есть незаконченные дела. Почему ваш реванш сорвался во второй раз?

— Снова из-за травмы, Кевин не успевает восстановиться. Хотя я ожидал, что всё получится в феврале. В итоге я решил не отказываться от возможности выйти в октагон, поэтому мне дали Джейми Пикетта.

— После того как у вас сорвался реванш с Холландом в первый раз в ноябре, вы должны были сойтись с грузинским бойцом Романом Долидзе. Но в неделю перед вашей встречей Роман сдал положительный тест на коронавирус. Долидзе предложил перенести бой на пару недель, но вы отказались от этого варианта. Почему вы отказались от переноса и вовсе отменили схватку?

— Насколько я помню, он предложил перенести бой на неделю. Но у нас были семейные планы. Я со своей девушкой сыграл свадьбу, и мы провели время в семейном кругу. Я не мог отменить это мероприятие в одночасье. Хотя не исключаю, что мы в будущем встретимся с Романом.

— Как вам реванш между Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером? Согласны ли вы с решением судей?

— По мне, решение судей было честным. Бой был близким, я бы отдал Адесанье три раунда, если не четыре. Уиттакер попытался взвинтить бой до высоких оборотов, но Исраэль контролировал ход поединка от начала до конца. Хотя Роб сделал несколько тейкдаунов, но этого было недостаточно для победы. По мне, это был очень хороший бой, не слишком агрессивный и не слишком медленный.

— Бытует мнение, что средний вес находится в кризисе из-за невысокого качества боёв в исполнении чемпиона, а также из-за того, что следующий претендент на титульник – это 37-летний Джаред Каннонье. В прошлые выходные он нокаутировал 38-летнего Дерека Брансона. Согласны ли вы с тем, что в вашем дивизионе сейчас кризис?

— Нет, мне кажется, что средний вес правильно развивается. Лучшие дерутся с лучшими. Если ты выиграл бой, то ты должен драться с тем, кто стоит перед тобой в рейтинге. Здесь всё прозрачно. Конкуренция в топ-10 довольно плотная, про топ-15 не могу сказать того же самого.

— Через сколько боёв вы рассчитываете попасть в топ-15 своего дивизиона?

— Думаю, что через два боя я смогу рассчитывать на включение в рейтинг, по крайней мере, к концу этого года.

— Видели ли вы твит Хамзата Чимаева, в котором он сказал, что размажет Адесанью в первом раунде, не прибегая к стойке?

— Да, я видел. Чимаев действительно очень хорош. Но Иззи — чемпион. Хотя я буду рад видеть Хамзата обратно в среднем весе. Однако, насколько я понимаю, он собирается задержаться в полусреднем. В то же время мне было бы интересно увидеть бой Чимаева с Адесаньей, что вполне реально, если он выбьет серию из нескольких побед. Это был бы интересный поединок.

— Кто, по вашему мнению, выиграет в потенциальном поединке — Адесанья или Чимаев?

— Вообще, Чимаев может выиграть за счёт своей борьбы, если ему удастся перевести в партер. Но Адесанья точно удивит Хамзата своей ударкой. Это был бы очень жёсткий бой. То есть Чимаев победит только в случае, если повалит Иззи, а если Адесанья будет диктовать ход поединка в стойке, подобно тому, что мы увидели с Уиттакером, тогда Исраэль выиграет.

— В декабре я разговаривал с вашим старшим братом Крисом в преддверии его боя с Дерриком Льюисом. У вас есть понимание, что тогда произошло с Крисом?

— Это был жёсткий бой. У нас был план на поединок, но ударная мощь Льюиса вкупе с маленьким размером клетки в UFC Apex не позволила реализовать наши заготовки. Но такова природа боев. На самом деле это правда, что не нужно иметь много таланта, чтобы выиграть бой. Нужно просто осыпать своего соперника градом ударов.

— Вам не показалось, что Крис переволновался? Он вёл бой слишком осторожно, прижимаясь к сетке.

— Да, он мог быть чересчур осторожным. Но это было частью нашего плана. К сожалению Крис не смог продемонстрировать свою взрывную мощь, на что был сделан расчёт. Но мы постараемся устранить недочёты к следующему бою Криса в марте.

— Вы, наверное, смотрели бой Льюиса против Тая Туйвасы в прошлые выходные. Не было у вас мыслей, что ваш брат мог также провести свой прошлый поединок с Чёрным Зверем?

— Нет, это слишком открытая манера ведения боя для Криса. Там было бы слишком много риска. У Туйвасы очень мощный удар. Льюис, скорее всего, осознавал, что ему не удастся нокаутировать Тая. Потому он сдал и так резко сдулся во втором раунде.

— За какими российскими бойцами вы следите?

— Раньше я, конечно же, смотрел за Хабибом. Сейчас слежу за Исламом [Махачевым], также мне импонирует Анкалаев, он очень хороший боец. Думаю, что в ближайшем будущем Анкалаев станет чемпионом. Вообще, я слежу по большей части за борцами, которые доминируют в партере над своими соперниками.

— Как вы считаете, Махачев станет чемпионом UFC к концу этого года?

— Скорее всего, в следующем году, так как в этом дивизионе очень плотная конкуренция. Из-за чего, я думаю, Ислам получит титульник в следующем году. У него очень большой потенциал, который он обязательно реализует. (Интервью записывалось до новости о травме Бенеила Дариуша. — Прим. «Чемпионата»)