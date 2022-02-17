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Ислам Махачев — Бобби Грин, когда состоится бой, Бенеил Дариуш почему снялся

Планы Хабиба рушатся. Махачеву не удаётся повторить карьеру дагестанского Орла
Александр Фролов
Махачеву не удаётся повторить карьеру Хабиба
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Ислам снова отдалился от титула. В его возрасте Нурмагомедов уже был суперзвездой UFC.

За многочисленными новостями из Пекина вы могли пропустить главный инфоповод в смешанных единоборствах — сорвавшийся поединок Ислама Махачева и Бенеила Дариуша. По информации журналиста Ариэля Хельвани, иранец был вынужден сняться из-за серьёзной травмы лодыжки. До боя элитных легковесов оставалось всего 10 дней: было очень интересно, как Махачев справится с оппонентом высочайшего уровня. Теперь же Исламу придётся 27 февраля драться с откровенным середняком Бобби Грином.

Понятно, что 35-летний Грин стал вынужденной заменой: вряд ли кто-то особо хотел драться с Махачевым, идущим на серии из девяти побед. Подзаработать решился только американец, который всего четыре дня назад прошёл трёхраундовую схватку с Насратом Хакпарастом. Хватит ли Бобби сил на поединок с Махачевым, даже если организаторы разрешат выступить в промежуточном весе? В любом случае, у россиянина будет преимущество в физике. Не говоря уже об огромной разнице в классе.

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Пока всё выглядит так, что наш соотечественник спокойно заберёт 10-ю победу кряду. Да вот только Исламу точно не нужна очередная «звёздочка на фюзеляже». Махачев хотел драться с третьим номером рейтинга легковесов, зачем ему схватка с парнем, которого в рейтинге вообще нет? Если россиянин выиграет, скажут, что он сделал лёгкую работу. Если, не дай бог, проиграет, то это вообще станет катастрофой. К сожалению, из-за травмы Дариуша в карьере Махачева намечается очередная пробуксовка.

Исламу в сентябре исполнится 31 год — в этом возрасте Хабиб Нурмагомедов уже был чемпионом и суперзвездой, понемногу готовясь к уходу на покой. Махачев же пока встретился только с одним топовым соперником — Дэном Хукером, которого деклассировал. Говорить о повторении карьеры Хабиба точно не стоит. Ислам — блестящий спортсмен, которому мешает не только невезение, но и ошибки его команды. В истории UFC вряд ли найдётся много бойцов, не получивших титульного шанса после девяти побед подряд.

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Пока можно констатировать, что планы Хабиба рушатся. Нурмагомедов надеялся, что его друг победит Дариуша, а в конце года подерётся за пояс с Чарльзом Оливейрой. Теперь же ситуация выглядит так: в случае победы над Грином дагестанец просто получит соперника из топ-5. Возможно, всё того же Дариуша. Руководство UFC не проявляет особой симпатии к молчаливому Махачеву, а в лёгком дивизионе ещё и целая пачка претендентов на пояс. Вряд ли Исламу дадут подраться за титул в 2022 году, хотя и хочется надеяться на обратное.

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