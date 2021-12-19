Бывший уголовник нокаутировал бывшего полицейского. И установил рекорд UFC. Видео

Вот и завершился последний в 2021 году турнир промоушена Ultimate Fighting Championship. Бойцовский вечер проходил в достаточно камерной атмосфере, что ему никак не помешало: красивых нокаутов и просто ярких боёв хватало с избытком. Главный поединок вечера тоже выдержал марку – Крис Докос и Деррик Льюис устроили очень короткую, но шикарную схватку. От встречи двух нокаутёров ничего другого и не ожидалось, ведь Докос и Льюис принципиально избегают работы в партере.

Фаворитом у букмекеров считался бывший полицейский Докос, идущий на серии из четырёх побед, куда вошли поединки с россиянами Алексеем Олейником и Шамилем Абдурахимовым. Противостоял ему бывший уголовник Деррик Льюис, который в последнем бою без шансов проиграл Сирилю Гану, завоевавшему временный титул в тяжёлом весе. Однако 36-летнего Деррика по прозвищу Чёрный зверь никто не торопился списывать со счетов – человека с таким мощным ударом попросту нельзя считать аутсайдером.

Главный поединок турнира начался немного уныло: Докос и Льюис на вообще не использовали кулаки, осторожно присматриваясь друг к другу. Постепенно Крис начал выбрасывать одиночные панчи, а его соперник по-прежнему ограничивался ложными выпадами. Как оказалось, Чёрный зверь просто искал дыры в обороне противника – как только Льюис начал бить, он сразу стал очень жёстко попадать, чему помогал слишком широко расставленный блок Докоса. Особенно хорош Деррик был на ближней дистанции: там он буквально разбивал экс-полицейского, который после очередного тяжёлого удара рухнул на канвас – чистая победа!

Видео нокаута.

После традиционного ритуала Льюис дал интервью Майклу Биспингу: «Быстрые победы? Чувак, я ненавижу пятираундовые бои. Когда я сижу в своём углу и слышу от тренера, что сейчас четвёртый раунд, мой уровень энергии всегда падает. Ненавижу это. Чего я сейчас хочу? Снова получить шанс в чемпионском бою». Кстати, Чёрный зверь, которого принято считать «толстым и неуклюжим», установил новый рекорд UFC – 13 побед нокаутом. Такого результата не добивались даже бойцы, считающиеся «идеальными». Деррик – легенда смешанных единоборств уже сейчас, нужно с этим смириться.