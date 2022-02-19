«Уличная драка». Африканец поплатился за грязный бой и сдался. Видео

Утром 19 февраля по московскому времени прошёл первый турнир PFL Challenger Series, который служит отборочным полигоном для попадания в регулярный сезон PFL, где бойцы будут биться за главный приз $ 1 млн. Лучшие будут выявляться среди победителей при помощи народного голосования, а также членами жюри, среди которых есть Тайрон Вудли и известный в прошлом игрок NFL Рэй Льюис.

В первом отборочном турнире выступали полутяжеловесы. И самым интересным и занимательным оказался заключительный бой между американцем Джошем Сильвейрой и бойцом из Южного Судана Мохамедом Джумой. Явным фаворитом встречи был американец, у которого семь побед и ни одного поражения. Он является базовым борцом с четырьмя победами сабмишеном за спиной. А Джума является антиподом Сильвейры, победив в восьми случаях из восьми нокаутом. Но у африканца есть два поражения.

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Сильвейра начал оправдывать статус фаворита с первых секунд, набросившись на своего оппонента в стойке. Джума оказался не готов к такому развитию событий, вследствие чего довольно скоро оказался на канвасе. Африканец изощрялся как мог, чтобы выбраться из удержания. Он даже цеплялся за сетку, что запрещено по правилам. Но Мохамеду это сходило с рук, ибо судья не всегда замечал нарушения. Кроме того, суданец ударил с ноги в район паха. Тем не менее преимущество американца в виде трёх тейкдаунов было очевидным.



Грязные игры со стороны африканца продолжились во втором раунде. Хотя начало пятиминутки было за ним. Джума набросился на Сильвейру с градом ударов. Но американец смог выдержать эту серию и поймал своего визави на гильотину. Мохамед никак не мог выбраться оттуда, из-за чего прибегнул к ещё одному грязному приёму. Он засунул палец в рот Джошу и пытался раздвинуть его. За это с Джумы сняли один балл. И поэтому он сам отдал второй раунд, хотя начало было успешным.



Африканец настолько вымотался во второй трети боя, что на заключительную пятиминутку у него не осталось сил. Он просто бегал от Сильвейры, пока Джош не поймал своего соперника и не сделал шестой тейкдаун. На этот раз у Джумы не было шансов выбраться из удержания, так как Сильвейра вышел на удушающий приём со спины. И в конце второй минуты суданец постучал кулаками об канвас в знак сдачи.



Джош Сильвейра одержал убедительную победу, но этого ему показалось мало. Он начал высказывать претензии лежащему сопернику, используя расистские ругательства. Но при оглашении вердикта бойцы пожали друг другу руку и мирно разошлись. Тем не менее Сильвейра вылетел на первой стадии голосования и не отобрался в основной ростер PFL. Видимо, аудитория не хочет видеть очередную «уличную драку» на регулярной основе, как это назвал один из пользователей соцсетей.