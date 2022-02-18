Новый сезон погони за $ 1 млн. В главной роли — Вердум, а в членах жюри — Вудли

PFL (Professional Fighters League) — профессиональная бойцовская лига, созданная в 2018 году на базе организации World Series of Fighting (WSOF).

Главной отличительной особенностью PFL является уникальный для ММА формат, копирующий североамериканские спортивные лиги из других видов спорта. Сезон длится один год. И он начинается с группового этапа, где бойцы набирают очки за победу. Им необходимо набрать максимальное количество баллов за два боя, чтобы гарантировать себе место в плей-офф. Как и в футболе за победу дают три очка, за ничью — один балл, за поражение — 0 очков.



Кроме того, победители получают бонусные баллы за досрочные победы. Чем раньше боец одержит победу, тем больше очков получит. За победу в первом раунде дают три дополнительных очка, во втором — два, в третьем — один балл. Из-за такой системы мотивации бойцы вынуждены рисковать — на радость зрителям.



Четыре лучших бойца выходят в плей-офф, где по классической системе на выбывание выявляется сильнейший. Цена победы в чемпионате высока — $ 1 млн (в каждой весовой категории). Соревнования традиционно проводятся в шести весовых категориях.



В 2022 году за $ 1 млн в PFL сразятся около десяти российских бойцов. Традиционно у них неплохие шансы на успех, а также хорошая репутация в лиге. В 2018 году Магомед Магомедкеримов стал чемпионом в полусреднем весе, а Рашид Магомедов дошёл до финала в лёгком дивизионе. В 2019-м Али Исаев завоевал титул в тяжёлом весе, в 2021-м победителем турнира полулегковесов стал Мовлид Хайбулаев, а Магомед Магомедкеримов уступил в драматичном финале полусредневесов Рэю Куперу III.

Благодаря солидным по меркам ММА призовых в PFL выступают известные и очень сильные спортсмены, такие как двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо Кайла Харрисон, Энтони Петтис, Рори Макдональд и даже сам Фабрисиу Вердум.



Эта лига уделяет очень большое значение статистике (гораздо большее, чем UFC и Bellator). В режиме реального времени мы можем видеть количество выброшенных ударов. А рефери оснащены специальными камерами. Таким образом, у зрителя периодически появляется возможность посмотреть поединок «глазами судьи» и понять логику трактовки того или иного эпизода.



В 2022 году, помимо регулярного сезона, PFL запускает два новых формата — PFL Challenger Series и International Qualifier Series. Во втором формате молодые бойцы из разных стран смогут попробовать свои силы и сразиться за места в ростере регулярного чемпионата PFL.

Всего в 2022 году PFL планирует провести 23 турнира: 11 в рамках регулярного сезона и серии плей-офф, 8 — PFL Challenger Series и 4 — PFL International Qualifier Series



Одним из нововведений является PFL Challenger Series. Это новый формат претендентских турниров, который запускается лигой PFL в 2022 году. С 18 февраля по 1 апреля пройдёт восемь турниров, в которых молодые и перспективные бойцы из разных уголков земного шара попытаются застолбить за собой место в регулярном чемпионате PFL. Первые шесть турниров пройдут как раз в шести весовых категориях PFL, содержание седьмого и восьмого пока остаётся в тайне.



Формат крайне необычен для MMA. Вернее, сама идея претендентских турниров не нова и успешно используется в других лигах, но PFL, как всегда, решила пойти по своему пути.



В каждом вечере будет всего восемь участников и четыре боя в одной весовой категории. Например, в ночь с 18 на 19 февраля будут драться полутяжи. Возможно, вы подумали, что это будет классическая «восьмёрка», но нет.



Мы увидим четыре пары бойцов, после чего победителей пригласят в клетку и начнётся голосование. В этом голосовании примут участие три команды: первая — жюри (на PFL Challenger Series 1 в него войдут Тайрон Вудли, Рэнди Кутюр и звезда американского футбола Рэй Льюис), вторая — зрители (голосуют через интернет) и третья — руководство PFL (выступает в роли третейского судьи, в случае если мнения первых двух команд расходятся).



Итого — в клетке четыре победителя. Сначала при помощи голосования отсеивают двоих, а потом ещё одного. Таким образом, остаётся один спортсмен, победитель. Получается нечто среднее между ММА-турниром и шоу «Голос». Спорно? Безусловно. Получится ли живо, интересно и справедливо по отношению к спортсменам? Узнаем в Оkko ранним утром 19 февраля.