Разборка россиян закончилась нокаутом в 1-м раунде. После боя проигравший возмущался

19 марта в Лондоне проходит турнир UFC Fight Night 204. В главном поединке Александр Волков встретится с Томом Аспиналлом, а в прелимах матчмейкеры свели двух других российских тяжей, Сергея Павловича и Шамиля Абдурахимова.
Оба бойца редко выступают в последнее время: за 2,5 года у них один поединок на двоих. Абдурахимов проиграл Крису Докосу нокаутом в сентябре 2021-го, а предыдущая схватка Павловича состоялась в октябре 2019-го, когда Сергей срубил Мориса Грина. Всего у Шамиля пять побед и четыре поражения в UFC, у его соперника – два триумфа и одна неудача.
Спортсмены знакомы лично и даже тренировались вместе, но нравственных диллем с тем, чтобы принять поединок, не возникло. По словам Павловича, такой бой уже мог состояться несколько лет назад, но тогда можно было отказаться. В этот раз – уже никак, у обоих сорвалось слишком много поединков за последнее время. Любопытно, что и Сергей, и Шамиль могли встретиться с Сирилем Ганом и Томом Аспиналлом, но схватки по разным причинам не состоялись.
Первый раунд начался с неспешной работы с дистанции. Российские гиганты явно опасались друг друга и пристреливались, обмениваясь джебами и лоу-киками. Многие выброшенные удары бойцов просто рассекали воздух, но в середине раунда они все обменялись акцентированными выстрелами и немного потолкались в клинче.
Бой закончился быстрее, чем ожидалось: за минуту до перерыва Павлович провёл мощный правый апперкот, уронив Абдурахимова на спину. Сергей принялся активно добивать – он выбросил кучу ударов, а Шамиль под их напором даже пытался встать, но безуспешно.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в телеграм-канале UFC.
После остановки Абдурахимов начал активно жестикулировать. До конца непонятно, чем именно возмущался Шамиль – ранней остановкой или тем, что Павлович пару раз явно зарядил сопернику в затылок.
Вполне возможно, после этого поражения Абдурахимова исключат из топ-15. А вот перед Павловичем открываются новые возможности. Он наверняка ворвётся в элиту дивизиона и получит интересного соперника. Пока это вряд ли будут Сириль Ган или Том Аспиналл, но бой с условным Уолтом Харрисом или Аугусто Сакаи был бы интересной опцией.
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