Летящее колено и плотная гильотина. Мокаев устроил дебют года. Видео

Британский дагестанец не стал церемониться с соперником. Похоже, растёт альтернатива Чимаеву в «мухачах».

19 марта в Лондоне проходит турнир UFC Fight Night 204. В главном поединке Александр Волков встретится с Томом Аспиналлом, а открыл турнир бой Мухаммада Мокаева и Коди Дёрдена.

Мокаев – дагестанец, но в смешанных единоборствах представляет Великобританию. 21-летний боец живёт в стране с 12 и всю любительскую карьеру провёл именно под британским флагом. В любителях Мокаев не проиграл ни разу (23-0), а затем подписался в Brave CF, настрелял пять побед и катапультировался в UFC.

Мокаев тут же начал шуметь громкими высказываниями. Боец заявил, что ждёт извинений от Конора за слова о Дагестане – при этом у Мухаммада и ирландца один менеджмент. Первым соперником юноши в UFC стал американец Коди Дёрден – средний боец с рекордом 12-4-1 и опытом выступлений в профессиональном боксе.

Мокаев был готов схлестнуться с Коди уже на стердауне – к счастью, бой вышел даже более ярким. Уже во время выхода Мокаева стало понятно, как любит его британская публика – Мухаммад отплатил быстрым финишем.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в телеграмм-канале UFC.

Поединок не продлился и минуты: после небольшой разведки дагестанец вылетел в челюсть Дёрдена коленом. Срубив оппонента, он тут же заключил его шею в гильотину. Мокаев душил соперника по меньшей мере 15 секунд – казалось, что тот сумеет выкарабкаться. Но нет – Дёрден постучал, а Мокаев уже может планировать, куда будет тратить 50 тысяч. Дебют года!

Всего одной победой Мухаммад сделал себя самым ярким бойцом наилегчайшего дивизиона. Ещё пара таких же – и можно будет говорить, что в «мухачах» появился свой Хамзат Чимаев.