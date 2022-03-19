Летящее колено и плотная гильотина. Мокаев устроил дебют года. Видео

19 марта в Лондоне проходит турнир UFC Fight Night 204. В главном поединке Александр Волков встретится с Томом Аспиналлом, а открыл турнир бой Мухаммада Мокаева и Коди Дёрдена.
Мокаев – дагестанец, но в смешанных единоборствах представляет Великобританию. 21-летний боец живёт в стране с 12 и всю любительскую карьеру провёл именно под британским флагом. В любителях Мокаев не проиграл ни разу (23-0), а затем подписался в Brave CF, настрелял пять побед и катапультировался в UFC.
Мокаев тут же начал шуметь громкими высказываниями. Боец заявил, что ждёт извинений от Конора за слова о Дагестане – при этом у Мухаммада и ирландца один менеджмент. Первым соперником юноши в UFC стал американец Коди Дёрден – средний боец с рекордом 12-4-1 и опытом выступлений в профессиональном боксе.
Мокаев был готов схлестнуться с Коди уже на стердауне – к счастью, бой вышел даже более ярким. Уже во время выхода Мокаева стало понятно, как любит его британская публика – Мухаммад отплатил быстрым финишем.
Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в телеграмм-канале UFC.
Поединок не продлился и минуты: после небольшой разведки дагестанец вылетел в челюсть Дёрдена коленом. Срубив оппонента, он тут же заключил его шею в гильотину. Мокаев душил соперника по меньшей мере 15 секунд – казалось, что тот сумеет выкарабкаться. Но нет – Дёрден постучал, а Мокаев уже может планировать, куда будет тратить 50 тысяч. Дебют года!
Всего одной победой Мухаммад сделал себя самым ярким бойцом наилегчайшего дивизиона. Ещё пара таких же – и можно будет говорить, что в «мухачах» появился свой Хамзат Чимаев.
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