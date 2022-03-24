Нет, это не съёмки нового «Форсажа». Макгрегор улепётывает на «Бентли» от полиции. Видео

Мы как-то незаметно привыкли видеть криминальные новости про Конора Макгрегора. В этот раз отчаянный ирландец попал в руки полицейских из-за нарушений правил дорожного движения. Удивительно, что бывшего чемпиона UFC вообще сумели задержать, учитывая, что он мчался на элитном Bentley Continental. Теперь машина находится на штрафстоянке, а Конор ждёт суда. В своём роскошном особняке.

Благодаря камере случайного свидетеля, мы смогли увидеть небольшую часть погони. Несмотря на сирену мчащейся позади полицейской машины, ирландец выглядит очень расслабленно.

Любопытно, что ещё до публикации видео известный промоутер Владимир Хрюнов назвал арест бойца «постановочным». По мнению Хрюнова, это было запланировано пиар-службой Макгрегора.



«Всё, что с ним происходит — это планируется заранее, причём планируется очень хорошо. Их концепция — всё, что не является некрологом, то является пиаром. Чем больше людей о нём заговорят, тем будет лучше. Допустим: 80% осудят его поступок, 10% одобрят, 10% проявят равнодушие, но все они хотя бы в какой-то степени отреагировали», — приводит слова Хрюнова Legalbet.

Нам кажется, что промоутер немного поторопился с критической оценкой. На видео хорошо видно, что никакой «постановки» нет: Макгрегор несётся на огромной скорости, распугивая соседние машины. По эмоциональной реакции свидетелей тоже можно понять, что кинематографичная погоня за ирландцем стала для них сюрпризом. Так что нет, это точно не «запланированный пиар». Без вариантов.



Тем более что ранее в активе экс-чемпиона накопился целый список разнообразных нарушений закона, где проблемы с ПДД занимают почётное первое место. Макгрегор просто куражится, чувствуя себя «властелином жизни». Не хочется предрекать Конору неприятные последствия, но подобное поведение до добра не доведёт. Мы помним ещё одного великого чемпиона, который долго игнорировал закон и порядок. Его звали Майк Тайсон.