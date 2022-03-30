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Дмитрий Бивол — Сауль Альварес, когда бой, кто фаворит поединка

Спорт может быть без политики! Бивол проведёт с Канело бой года
Александр Фролов
Дмитрий Бивол — Сауль Альварес
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WBA посчитала, что отмена поединка станет несправедливым наказанием.

В последнее время положительные новости про российских спортсменов стали редкостью. Радуют разве что единоборства: особенно старается Дана Уайт, отчаянно защищающий права россиян в UFC. Теперь «включился» и бокс, где руководители WBA отказались лишать нашего соотечественника Дмитрия Бивола чемпионского титула. Таким образом, бой Бивола с легендарным Саулем Альваресом, намеченный на 8 мая, всё-таки состоится.

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«После тщательного рассмотрения ситуации мы решили, что отмена поединка оказалась бы несправедливой как по отношению к Биволу, так и к Альваресу. Если мы не санкционируем этот бой, это станет для обоих боксёров незаслуженным наказанием», — говорится в официальном заявлении WBA.

Новость откровенно грандиозная: российские боксёры давно не принимали участия в настолько крупных боях. Ведь Сауль Альварес — олицетворение современного бокса. Любое событие с участием Канело собирает десятки миллионов просмотров, соответственно, каждый соперник мексиканца тоже переживает взрыв популярности. Тем приятнее, что Альваресу предстоит драться именно с Биволом. Учитывая, что бой откровенно висел на волоске.

Следует отдать должное руководству WBA, проявившему небывалую твёрдость в нынешних политических обстоятельствах. Не секрет, что на большинство спортивных федераций сейчас оказывается серьёзное давление. Ещё несколько дней назад казалось, что бой Бивола наверняка отменят. Теперь же остаётся чуть больше месяца до главного боксёрского боя года. Где вполне может победить наш соотечественник!

Про шансы Бивола написано уже немало. Если коротко: россиянин обладает меньшим опытом и боевым арсеналом, возможно, не настолько талантлив, но обладает и рядом преимуществ перед Канело. Дмитрий превосходит мексиканца в габаритах, классно работает на дальней дистанции и обладает завидной выносливостью. Его вряд ли можно назвать фаворитом схватки, однако и звания аутсайдера он не заслуживает. Это будет равный поединок — осталось только его дождаться.

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