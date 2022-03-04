Канело наконец-то погнался за наследием. Бивол докажет, что Сауль — дутый чемпион

В ночь с 7 на 8 мая состоится долгожданный чемпионский бой, в котором сойдутся Сауль Альварес и Дмитрий Бивол. На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе, который принадлежит российскому бойцу. Есть ли у нашего боксёра шансы сотворить историю? Есть, причём неплохие.

Место проведения боя — T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Когда бой?

Начало боя — не ранее 7:00 мск 8 мая. Старт поединков в андеркарде будет объявлен позднее, так как список ещё не сформирован.

Неужели Канело призадумался о повышении уровня оппозиции?

Канело Альварес является лицом мирового бокса. Встреча с ним озолотит любого бойца. Сейчас именно Канело считается не только самым высокооплачиваемым бойцом, но и лучшим боксёром вне зависимости от весовых категорий. По крайней мере, так считают в авторитетном журнале The Ring.

В прошлом году мексиканец покорил суперсредний дивизион, завоевав там все четыре престижных пояса. Таким образом, он стал абсолютным чемпионом мира. Это уникальное и очень редкое достижение. Но оно преуменьшается двумя факторами. Первое — это лёгкость получения оппонентов. Дело в том, что Альварес не проводил рейтинговые бои в этом весе, запрыгнув сразу на тёпленькое. Второе — это уровень оппозиции. Среди них можно выделить Билли Джо Сондерса. Но Калеба Планта, Рокки Филдинга и Каллума Смита даже с чемпионским поясом на плече трудно назвать топами.

Поэтому наследие мексиканца, о котором он так грезит, обесценивается. Далее были слухи, что Канело сразу же запрыгнет в первый тяжёлый вес, где он заприметил себе самую легкую цель среди всех чемпионов в лице Илунги Макабу. У них уже была встреча на пресс-конференции. И казалось, что их встреча неизбежна. К тому же Макабу успешно защитил пояс от нападок Табисо Мчуну в начале 2022 года.

Но на мексиканца надавил DAZN, намекнув, что тот должен драться против лучших. Бродкастер желает увидеть третью встречу Канело с Геннадием Головкиным. Но она состоится только после противостояния с Биволом, который стилистически неудобен Альваресу. Схватка с россиянином покажет истинную силу Канело. Если мексиканец выиграет бой без судейских скандалов, тогда он утрёт нос всем хейтерам. И заодно можно будет забыть про тот нелепый поединок с Сергеем Ковалевым.

А если мексиканец внезапно проиграет, тогда про его величие также можно будет смело забыть. Аудитория снимет розовые очки и обратит взор в сторону других звёзд — Теренса Кроуфорда, Тайсона Фьюри, Александра Усика и Василия Ломаченко.

Главный бой в карьере Бивола

Дмитрия Бивола точно нельзя назвать самым слабым из числа чемпионов в полутяжёлом дивизионе. Однако и он не может похвастать элитной оппозицией. Самыми именитыми соперниками у Дмитрия были Жан Паскаль, Исаак Чилемба, Джо Смит-мл. и Салливан Баррера. Но это ни в какое сравнение не идёт с теми бойцами, которым противостоял Канело: Геннадий Головкин, Мигель Котто, Шейн Мозли, Остин Траут, Эрисланди Лара и другие.

Тем не менее у россиянинна безупречная статистика — 19 побед и ни одного поражения. Бивол является хорошим дистанционщиком, это подтверждается тем фактом, что восемь боёв прошли полную дистанцию. Сильной стороной Дмитрия является способность держать высокий темп на протяжении всех 12 раундов, а также универсализм. Бивол одинаково хорошо работает первым и вторым номером, что добавит неудобств Канело. Он работает не одиночными ударами, а сериями. Вдобавок Дмитрий очень здорово работает с дальней дистанции. Напомним, разница в росте составляет 10 см в пользу российского бойца.

Да, арсенал Альвареса более богатый, чем у россиянина. Но в последних боях Канело не демонстрирует его в полной мере, прежде всего, полагаясь на свою силовую мощь. Чтобы побить более крупного Бивола, нужно брать универсализмом и разнообразием.

Это самый важный бой в карьере россиянина. И он не имел дело с настолько элитной оппозицией. Но мы уверены в готовности Бивола биться 12 раундов от звонка до звонка. При таком сценарии шансы на успех очень неплохие.

Прогнозы экспертов на бой

Бывший промоутер Альвареса Оскар де ла Хойя одобрил выбор соперника для мексиканца.

«Мне нравится этот поединок, и мне нравится, что Бивол является очень опасным соперником. Здорово, что Канело выбрал именно его. Я просто надеюсь, что США разрешат ему въезд в нашу страну, потому что он из России и тренируется в России».

Бой с более крупными бойцами всегда сулит немало проблем. А если соперник не только более крупный, но ещё и обладает хорошей техникой, то это может плохо закончиться даже для именитого мексиканца. Зная сильные стороны бойцов, мы склоняемся к тому, что бой пройдёт все 12 раундов. Если Дмитрий сможет сохранять дистанцию и работать сериями весь бой, тогда он сможет победить. Поэтому мы склоняемся к победе российского бойца.

Где смотреть онлайн-трансляцию боя Канело — Бивол

Текстовую онлайн-трансляцию боя проведёт «Чемпионат». Ориентировочное время начала боя в 7:00 по московскому времени. Вопрос прав на видеотрансляцию на территории РФ находится в разработке.

Результаты боя Канело Альварес — Дмитрий Бивол

Результат боя между Канело Альваресом и Дмитрием Биволом станет известен по истечении 12 раундов, если поединок не закончится раньше. Четыре из последних пяти схваток Канело закончил досрочно, а Бивол довёл последние шесть боёв до судейского решения.