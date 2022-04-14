Тайсону Фьюри грозят тюрьмой. Что происходит в жизни чемпиона

Любой поклонник бокса отлично знает, кто такой Тайсон Фьюри. Огромный парень по прозвищу Цыганский король — главная звезда тяжёлого веса, побивший Владимира Кличко и устроивший гениальную трилогию с Деонтеем Уайлдером. Буквально через неделю Фьюри предстоит ещё один большой бой: он будет защищать чемпионский пояс от опытного Диллиана Уайта. Но настроение Тайсону может испортить неприятная история.
СМИ раскопали весьма неприглядный для Цыганского короля факт. Как выяснилось, Фьюри находится в деловых отношениях с ирландским промоутером Дэниэлом Кинаханом и его компанией MTK Global. Тайсон даже подписал с MTK контракт, как, кстати, и ещё несколько известных боксёров. Проблема заключается в том, что Кинахан — уголовный авторитет, которому принадлежит картель по продаже оружия и наркотиков.
Власти Великобритании давно охотятся за Кинаханом, заморозив его легальные активы и выдав ордер на арест. Дэниэл, впрочем, особой опасности не чувствует, спокойно проживая в ОАЭ. Оттуда, как в своё время с Дона, «выдачи нет». Кинахан, отрицающий все обвинения, даже продолжает работать в качестве промоутера — пусть и в удалённом режиме. Хотя британские власти не рекомендуют вести с ним какие-либо дела.
Что здесь опасного для Фьюри, учитывая, что далеко не он один сотрудничал с Кинаханом? Есть все основания подозревать, что Тайсон дружит с авторитетом более близко: в феврале они встречались в Дубае, где попали в объективы вездесущих репортёров. А любые неформальные контакты с криминальным лидером — повод для потенциальных обвинений. Кто знает, что именно обсуждали Тайсон и Кинахан?
Тайсон Фьюри
Фото: Al Bello/Getty Images
Британские журналисты сообщают, что Цыганскому королю может грозить судебное разбирательство или даже реальный срок. Пока это выглядит несколько надуманным: мало ли кто и когда встречался с Кинаханом? С другой стороны, никогда не знаешь, что именно сумели выведать правоохранительные органы. Будем надеяться, что Фьюри с лёгкостью выкрутится из очередной неприятной истории. Он хорошо это умеет.
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