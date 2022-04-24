Отдал два раунда, но отправил соперника в нокаут. Русский парень закатил бой вечера в UFC

В ночь с 23 на 24 апреля в Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC Fight Night 205. В главном поединке Джессика Андраде победила Аманду Лемос, а в прелимах Сергей Хандожко встретился с Дуайтом Грантом. Российский боец провёл первый поединок за два с половиной года.

Хандожко вышел на этот бой в сопровождении другого файтера UFC из России, Альберта Дураева. Его оппонент, 37-летний Дуайт Грант, представляет муай-тай и кунг-фу, а в UFC шёл с нейтральным рекордом – 3-3. Как и Хонда, который успел победить и проиграть в лучшем промоушене мира по одному разу.

Дуайт Грант – Сергей Хандожко Фото: Chris Unger/Getty Images

Грант начал поединок с агрессивных оверхэндов и боковых, а сам в середине раунда пропустил лёгкий хук, которого хватило, чтобы откинуться в нокдаун. Поединок пошёл на встречных курсах, по ощущениям парни вдохновились недавно закончившимся перфомансом Тайсона Фьюри: уходить из стойки никто не хотел.

По ходу первого раунда Сергей пропускал немного больше, а за минуту до сирены счёт по нокдаунам сравнялся. Грант запустил точный кросс с левой, после чего принялся добивать на канвасе, но Хонда дожил до перерыва – по такому течению поединка первый раунд можно смело отдавать американцу, несмотря на первый нокдаун в исполнении Сергея.

После одного из попаданий Хандожко у его соперника заплыл левый глаз. Во втором раунде Сергей чаще работал именно по этой стороне лица. Грант, казалось, не может ничего предложить, но по истечении минуты американец донёс до головы Сергея мощный джеб и снова сбил его с ног. Правда, развить успех не получилось.

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Бойцы пытались удивить друг друга в стойке. На руках точнее был Грант, а Хандожко иногда подключал ноги, но решающий боковой за 50 секунд до перерыва донёс именно Сергей. Удар вышел шальным, после него российский боец подключил добивания, и судья остановил поединок.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно в YouTube-канале UFC Russia.

Можно долго спорить, не рано ли остановил бой судья, но предпосылок к тому, что Грант выберется из сложной ситуации, не было. А Хандожко, пусть и близко, но проигрывал оба раунда по очкам, поэтому его победа – большая удача. Хонда и его соперник не просто закатили классный поединок, а ещё и забрали по 50 тысяч долларов за лучший бой вечера – вполне заслуженно.