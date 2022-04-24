Результаты всех боёв UFC Fight Night 205 с главным поединком Андраде — Лемос

В ночь с 23 на 24 апреля мск в Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 205, в главном событии которого сразились представительница Бразилии Джессика Андраде и её соотечественница Аманда Лемос. Соглавным стал бой между американцем Клэй Гуидой и Клаудио Пуэльесом из Перу.



«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.



Джессика Андраде победила Аманду Лемос удушающим приёмом.



Клаудио Пуэльес победил Клэя Гуиду болевым приёмом на ногу.



Мэйси Барбер победила Монтану Де Ла Росу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).



Чарльз Жорден победил Ландо Ваннату удушающим приёмом.



Марк-Андре Баррио победил Джордана Райта удушающим приёмом.



Сергей Хандожко победил Дуайта Гранта техническим нокаутом.



Тайсон Педро победил Исаака Виллануэву техническим нокаутом.



Аори Кюиленг победил Камерона Элса техническим нокаутом.



Престон Парсонс победил Эвана Элдера единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27).



Филипе Линс победил Марчина Прачнио единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).



Бой Майка Джексона и Дина Бэрри был остановлен в первом раунде после запрещенного тычка в глаз, в результате победа дисквалификацией присуждена Джексону.

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