Пресс-конференция RCC Шлеменко — Исмаилов: Александр максимально жёстко ответит Фёдору?

Фёдор Емельяненко продолжает критиковать Шлеменко

Фёдор Емельяненко продолжает публичный конфликт с Александром Шлеменко. Буквально вчера вечером Последний император снова высказался в адрес Шлеменко.



«Александр затронул тему, которой не владеет. Либо у человека просто нет совести совсем. Как показывает его ответ — наверное, второе ближе.



Думаю, Александр Шлеменко знает, когда сказать уважительно, а когда — неуважительно. Просто надо почитать все его комментарии. Но мне неприятно, когда Александр начинает поливать Анатолия Токова, который победил его в честном поединке. А Александр говорит: «Ожидал от него большего». Начинает его просто поносить. Ну не можешь ты смириться со своим поражением — не выливай это… Не ставь себя блогером беспринципным», — приводит слова Емельяненко «Спорт-экспресс».