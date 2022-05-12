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Пресс-конференция RCC Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов, конфликт Шлеменко и Емельяненко, бой Исмаилов — Шлеменко

Пресс-конференция RCC Шлеменко — Исмаилов: Александр максимально жёстко ответит Фёдору?
Александр Фролов
Александр Шлеменко — Магомед Исмаилов
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Шлеменко подпишет контракт на бой с Магой. Но его обязательно спросят про конфликт с Емельяненко.

Сегодня, 12 мая, в Москве состоится пресс-конференция промоушена RCC, где Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов подпишут контракт на бой между собой. Поединок двух звёздных бойцов состоится летом 2022 года, точная дата пока остаётся неизвестной. Одна из главных интриг пресс-конференции — возможный ответ Шлеменко на жёсткую критику Фёдора Емельяненко.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции.

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Когда начнётся пресс-конференция Шлеменко и Исмаилова
Live Александр Фролов

Причины конфликта Шлеменко и Емельяненко

Почему вообще поссорились Александр Шлеменко и Фёдор Емельяненко? Узнать историю конфликта можно в материале «Чемпионата».

Самолюбие и бравада. Почему поссорились легенды ММА — Шлеменко и Емельяненко Самолюбие и бравада. Почему поссорились легенды ММА — Шлеменко и Емельяненко
09:21 Александр Фролов

Фёдор Емельяненко продолжает критиковать Шлеменко

Фёдор Емельяненко продолжает публичный конфликт с Александром Шлеменко. Буквально вчера вечером Последний император снова высказался в адрес Шлеменко.

«Александр затронул тему, которой не владеет. Либо у человека просто нет совести совсем. Как показывает его ответ — наверное, второе ближе.

Думаю, Александр Шлеменко знает, когда сказать уважительно, а когда — неуважительно. Просто надо почитать все его комментарии. Но мне неприятно, когда Александр начинает поливать Анатолия Токова, который победил его в честном поединке. А Александр говорит: «Ожидал от него большего». Начинает его просто поносить. Ну не можешь ты смириться со своим поражением — не выливай это… Не ставь себя блогером беспринципным», — приводит слова Емельяненко «Спорт-экспресс».

09:10 Александр Фролов

У Исмаилова есть всё, чтобы победить Шлеменко

Кто будет фаворитом в поединке Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко? Все подробности — в материале «Чемпионата».

Мага Исмаилов нокаутирует Александра Шлеменко. У Шторма есть только один шанс Мага Исмаилов нокаутирует Александра Шлеменко. У Шторма есть только один шанс
09:08 Александр Фролов

Когда начнётся пресс-конференция Шлеменко и Исмаилова

Пресс-конференция стартует в 13:00 по московскому времени. Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов встретятся в Москве — начнут с подписания контракта, после чего поговорят с журналистами.

09:06 Александр Фролов

Шлеменко и Исмаилов подпишут контракты на бой

Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов официально подпишут контракт на поединок между собой. Схватка двух звёздных спортсменов станет одним из главных событий 2022 года. Сегодня Александр и Магомед должны рассказать журналистам много интересного. На пресс-конференции будет и корреспондент «Чемпионата».

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