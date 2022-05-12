Пресс-конференция RCC Шлеменко — Исмаилов: Александр максимально жёстко ответит Фёдору?

Сегодня, 12 мая, в Москве состоится пресс-конференция промоушена RCC, где Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов подпишут контракт на бой между собой. Поединок двух звёздных бойцов состоится летом 2022 года, точная дата пока остаётся неизвестной. Одна из главных интриг пресс-конференции — возможный ответ Шлеменко на жёсткую критику Фёдора Емельяненко.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции.
Причины конфликта Шлеменко и Емельяненко
Почему вообще поссорились Александр Шлеменко и Фёдор Емельяненко? Узнать историю конфликта можно в материале «Чемпионата».
Фёдор Емельяненко продолжает критиковать Шлеменко
Фёдор Емельяненко продолжает публичный конфликт с Александром Шлеменко. Буквально вчера вечером Последний император снова высказался в адрес Шлеменко.
«Александр затронул тему, которой не владеет. Либо у человека просто нет совести совсем. Как показывает его ответ — наверное, второе ближе.
Думаю, Александр Шлеменко знает, когда сказать уважительно, а когда — неуважительно. Просто надо почитать все его комментарии. Но мне неприятно, когда Александр начинает поливать Анатолия Токова, который победил его в честном поединке. А Александр говорит: «Ожидал от него большего». Начинает его просто поносить. Ну не можешь ты смириться со своим поражением — не выливай это… Не ставь себя блогером беспринципным», — приводит слова Емельяненко «Спорт-экспресс».
У Исмаилова есть всё, чтобы победить Шлеменко
Кто будет фаворитом в поединке Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко? Все подробности — в материале «Чемпионата».
Когда начнётся пресс-конференция Шлеменко и Исмаилова
Пресс-конференция стартует в 13:00 по московскому времени. Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов встретятся в Москве — начнут с подписания контракта, после чего поговорят с журналистами.
Шлеменко и Исмаилов подпишут контракты на бой
Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов официально подпишут контракт на поединок между собой. Схватка двух звёздных спортсменов станет одним из главных событий 2022 года. Сегодня Александр и Магомед должны рассказать журналистам много интересного. На пресс-конференции будет и корреспондент «Чемпионата».
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