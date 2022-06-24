Пошёл в ноги — получил в голову. Донской казак отправил дагестанца к врачу. Видео

В ночь на 25 июня по московскому времени состоится турнир Bellator 282, в котором примут участие сразу три российских спортсмена. В том числе и Александр Шаблий, в 2021 году успешно дебютировавший в американском промоушене. Потомственный донской казак порадовал Скотта Кокера двумя уверенными победами – над Альфи Дэвисом и Бобби Кингом. Теперь Шаблий по прозвищу Пересвет проведёт схватку с Брентом Примусом.

29-летнего россиянина, также успевающего трудиться муниципальным депутатом Ростова, ждёт серьёзная проверка. Примус бьётся в Bellator c 2013 года: в числе его соперников были такие топовые спортсмены, как Майкл Чендлер и Бенсон Хендерсон. Впрочем, опыт Шаблия тоже является солидным – на его счету 24 поединка в профессиональных ММА. При этом Пересвет любит побеждать максимально брутально.

В 2015 году Александр на турнире ProFC 57 встретился с Гусейном Эсенбаевым. В активе Эсенбаева было несколько ярких побед, в том числе над Гаджи Рабадановым. Но фаворитом поединка всё равно считался Шаблий, за которого говорили многочисленные успехи в отечественных организациях. И Пересвет не позволил в себе усомниться, не дав схватке дойти даже до второго раунда.

Права на видео принадлежат промоушену ProFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале ProFC в YouTube.

Стартовые минуты прошли в стойке, где спортсмены по очереди выполняли удачные действия. Параллельно Эсенбаев дожидался возможности пойти в борьбе, где был весьма силён. На пятой минуте Гусейн бросился в тейкдаун и нарвался на встречное колено Шаблия. Удар в голову получился разрушительным: дагестанец рухнул на канвас, где Александр добил его несколькими жёсткими попаданиями.

Эсенбаев получил тяжёлый урон и долго не мог подняться. К нему бросились врач и обеспокоенные секунданты. К чести Пересвета нужно отметить, что он тоже переживал по поводу здоровья своего соперника. Постепенно Гусейн пришёл в себя и даже сумел поздравить Шаблия с победой. Кстати, счастливый донской казак не забыл надеть традиционный головной убор на объявление результатов – так он делает и сейчас.