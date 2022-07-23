Брутальная подружка Пимблетта — огонь! Вырубает локтями, а потом пьёт с фанатами. Видео

Осталось буквально несколько часов до очередного турнира UFC в Лондоне. Дана Уайт неспроста зачастил в столицу Англии: местные бойцы дают шикарное зрелище, а шумные болельщики создают невероятную атмосферу. В октагон выйдут несколько британских звёзд, включая Тома Аспиналла и Пэдди Пимблетта. Кстати, Пимблетт будет «с поддержкой»: его подружка Молли Маккэнн тоже будет драться на турнире.

32-летней Маккэнн по прозвищу Фрикаделька предстоит схватка с американкой Ханной Голди. Англичанка не считается фаворитом, но смотреть бой стоит обязательно: Молли любит и умеет устраивать жёсткие зарубы, пусть не всегда выходит из них победительницей. Однако Фрикадельку любят не только за яркий стиль боя. Блондинка представляет собой классического «буйного британца» — со всеми плюсами и минусами.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC на YouTube.

Маккэнн напоминает своего друга Пимблетта, с которым проводит очень много времени. Оба – выходцы из британских «низов», улыбчивые и одновременно весьма вспыльчивые. Любят побольше поесть, регулярно употребляют горячительные напитки и больше всего на свете обожают футбол. Однажды Пэдди и Молли даже выгнали со стадиона: они настолько увлеклись оскорбительными кричалками, что вывели из себя стюардов.



Естественно, Фрикаделька и Бадди познакомились на тренировках. Во время первого же спарринга Пимблетт решил проучить девушку за грубую ошибку и без сомнений ударил в лицо. Не самое приятное знакомство, зато потом они стали настоящими друзьями. Пэдди и Молли стараются выступать на турнирах вместе и максимально ярко празднуют победы друг друга. А последний бойцовский вечер в Лондоне Маккэнн и вовсе покинула на плечах своего приятеля.

Впрочем, Фрикаделька интересна не только дружбой с Пэдди или тем, что готова выпить с болельщиками сразу после боя. Хотя ей уже 32 года, она продолжает прогрессировать, при этом не теряя в зрелищности. До титульного шанса дотянуться будет непросто, но почему бы не попробовать? Если Молли одержит третью победу подряд, Дана Уайт вполне может её выдвинуть. Бескомпромиссный стиль и огромная армия британских фанатов – то, что нужно UFC прямо сейчас.