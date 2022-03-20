Фрикаделька подарила чудо-нокаут локтем. Потом обливалась пивом и бегала за поясом. Видео

Турниры UFC в Лондоне традиционно получаются максимально зрелищными. Бойцовский вечер UFC Fight Night 204 исключением не стал: почти каждый поединок был максимально интересным. Приятно, что женщины не отставали от мужчин — Молли Маккэнн и Луана Каролина закатили великолепную рубку на старте основного карда. Девушки заставили восхищённо встать не только зрителей, но и самого Дану Уайта, который не скрывал довольной улыбки.

Изначально от поединка не было больших ожиданий. Как Маккэнн, так и Каролина не входят в число настоящих звёзд промоушена, да и нокаутами побеждают достаточно редко. Тем не менее англичанка по прозвищу Фрикаделька и её бразильская оппонентка начали смело рубиться с первых секунд боя. Маккэнн, горячо поддерживаемая родными трибунами, выглядела намного предпочтительнее и несколько раз потрясла Каролину.

Однако оформить нокаут в первом раунде не удалось, и в следующей пятиминутке бразильянка сумела выровнять ход боя. Девушки действовали абсолютно бесшабашно: размены шли один за другим, «тоннаж» пропущенных ударов быстро возрастал. Смотреть поединок было настоящим удовольствием: в третьем раунде оппонентки, несмотря на усталость, продолжали бросаться в атаку. Чуть предпочтительнее снова выглядела Фрикаделька.

Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть ролик можно на официальном телеграм-канале UFC.

Такой бой не мог закончиться судейским решением, и Маккэнн завершила его досрочно. Во время одного из стыков англичанка резко раскрутилась, ударив локтём точно в челюсть Каролины. Та повалилась на канвас, оказавшись в глубочайшем нокауте. А счастливая англичанка бросилась праздновать: крепко обняла улыбающегося Дану Уайта, после чего начала бегать с копией чемпионского пояса UFC. А потом ещё и обливалась пивом под трибунами. Красиво!