Бывший средневес разобрал Холифилда. Никто так не издевался над легендарным тяжем

4 октября 2003 года состоялся поединок между Эвандером Холифилдом и Джеймсом Тони по прозвищу Тушите Свет. Для Тони это был дебютный бой в тяжёлом весе. Ранее он стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе, одолев казахстанца Василия Жирова. И в возрасте 35 лет Джеймс решился на переход в тяжи. На его счету чемпионство в трёх весовых, начиная со среднего веса (до 72,6 кг). А теперь Тони перевалил за 91 кг.

Что касается Холифилда, то его лучшие годы позади. ХХ век закончился проигрышем Ленноксу Льюису. Следом была трилогия с Джоном Руисом, которая закончилась со счётом 1-1. А в 2002 году Эвандер проиграл титульник Крису Бёрду. К моменту боя с Тони Холифилду было уже 40 лет. Однако вес возрастных бойцов был менее 100 кг. В росте и размахе рук преимущество было на стороне Эвандера (рост — 189 см против 178 см, размах рук — 197 см против 183 см).

Но это никак не смутило Тони. Ему удалось сохранить скиллы средневеса. Холифилд не успевал за скоростью Джеймса. Чемпион в трёх дивизионах превосходил ветерана бокса за счёт работы корпусом и скорости ударов. Холифилду удалось потрясти Тони левым хуком только на последних секундах трёхминутки.

Впоследствии картина боя не изменилась — Тони успешно сближался через уклоны. А Холифилд пытался остановить соперника на дальней дистанции, но его удары были слишком медленными. 40 лет давали о себе знать, потому он не мог задействовать ударную мощь. Единственная угроза от Эвандера исходила через работу активным вторым номером, откуда он потряс Тони пару раз. Но в остальном преимущество было на стороне более разнообразного Джеймса Тони.

Эвандер Холифилд и Джеймс Тони Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

Но Холифилд не сдавался и пытался взять своё в ближней дистанции. Однако работа корпусом в исполнении Тони не оставила шансов 40-летнему Эвандеру. В пятом и шестом раундах преимущество Джеймса перешло в стадию доминирования. Поэтому временами Тони позволял себе издевательские движения. Атлетичный Холифилд ничего не мог противопоставить более пластичному и вместе с тем пухлому оппоненту. Никто так не издевался над легендой ни до, ни после. Джеймс регулярно уворачивался от ответных ударов прославленного тяжа.

В девятом раунде случилась кульминация. К этому моменту Холифилд еле-еле стоял на ногах. Он был потрясён серией из левых хуков, однако упал после удара в корпус. Эвандер крепко стоял на ногах, однако в его углу махали полотенцем. Поэтому Джей Нейди закончил поединок.

Джеймс Тони ярко дебютировал в тяжёлом весе. Однако в последующем будущем ему так и не удалось завоевать чемпионский пояс в королевском дивизионе. Хотя он дрался в элиминаторе. Но годы взяли своё, как и у Холифилда. Тем не менее Эвандер смог подраться за пояс ещё пару раз, однако все попытки были безуспешными.