Уникальная история! 45-летний боксёр-священник стал самым возрастным чемпионом мира

Он уходил в церковь и не дрался в ринге 10 лет. Но Джордж Форман не знает, что такое старость.

5 ноября 1994 года состоялся исторический бой между чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Майклом Мурером и Джорджем Форманом. Мурер являлся новым именем в мировом боксе. Ранее 26-летний фрешмен смог отобрать пояс IBF у самого Эвандера Холифилда и имел безупречный рекорд 35-0.

Что касается Формана, то он брал длительный перерыв и уходил в священники. Но спустя 10 лет вернулся в спорт, чтобы содержать зал брата. На момент боя с Мурером ему было уже 45 лет. И, несмотря на такой преклонный возраст, у него была феноменальная статистика из 72 побед и четырёх поражений. Причём 67 из 72 успешных боёв закончились нокаутом. Вообще, Джордж вернулся в бокс в 1987 году. Сначала он выдал стрик из 19 побед. Затем проиграл Холифилду в титульном поединке. Через два года ему дали второй шанс подраться за пояс, но Томми Моррисон также оказался лучше.

К тому моменту Форман выступал в ринге почти семь лет без перерывов. И он не собирался останавливаться в одном шаге от заветного пояса. Когда Мурер одолел Холифилда, лучшей кандидатуры на следующий бой, чем Джордж, не было. Но руководство WBA рассудило иначе, чем IBF, и установило запрет своему чемпиону драться с возрастным бойцом с угрозой лишения пояса. И Джордж пожаловался в суд на WBA и выиграл его. Судья заявил, что Всемирная боксёрская ассоциация действовала «капризно», запретив организацию боя. От Формана требовался только медицинский допуск от штата Невада, чтобы заполучить право бороться за титулы.

И спустя 16 месяцев после неудачной схватки против Моррисона Джордж Форман вышел на свою третью попытку завоевать чемпионские пояса. Явным фаворитом считался Мурер, который был моложе на 19 лет. Но это никак не смущало человека, бодавшегося на пике с Мохаммедом Али и Джо Фрейзером. Нивелировать разницу в классе был призван легендарный тренер Анжело Данди, тренировавший Мохаммеда Али, и великий боец Арчи Мур, бившийся с Рокки Марчиано.

Однако молодая поросль повела бой с самого начала. Форман уступал в скорости и маневренности. Это объяснялось тем, что чемпион был легче претендента на 12 кг. Оттого Форман не успевал за передвижениями Майкла и не мог удерживать его на дальней дистанции. Поэтому Джордж часто собирал плотные попадания своей головой. К чести ветерана, он отлично держал удары даже в свои 45. Задачей чемпиона на бой было пользоваться своим преимуществом левши и доставлять Форману неудобства таким образом. Поэтому единственная надежда легенды на успех заключалась в нокауте.

Но Джордж вёл себя довольно инертно и вяло. Он не вкладывался в выброшенные удары, которые больше напоминали толчки. Так он пытался отбиваться от наскоков чемпиона. Однако Майкл всё равно часто пробивал заслуженного ветерана. Хотя 45-летний Форман временами успешно оттягивался назад, но этого было явно недостаточно. Разница в классе была очевидной с первого раунда. Поэтому было непонятно, за счёт чего он собирается вытаскивать схватку. Ибо дрался он довольно посредственно для чемпиона.

Джордж Форман и Майкл Мурер Фото: The Ring Magazine via Getty Images

Форман не спешил форсировать бой, это оказалось частью его хитрого плана, чтобы изнурить соперника и затем нокаутировать в конце. Однако он очень рисковал, так как после девяти раундов проигрывал у всех трёх судей (83-88, 83-88, 85-86). Перед десятым Анжело Данди сказал Джорджу, что от поражения его спасёт только нокаут и ему уже пора активизироваться. И в следующей трёхминутке он наконец-то включился. Форман чаще выбрасывал удары и тем самым не давал чемпиону продышаться. Хотя Мурер неоднократно отвечал хлёсткими джебами. Но это никак не сбивало ветерана с верного пути — он просто выжидал подходящий момент. И в конце второй минуты это случилось — Форман отправил чемпиона в нокаут обычной двойкой. План сработал!

Джордж Форман сотворил историю, став чемпионом мира в 45 лет. Это исторический рекорд, казавшийся немыслимым не только простым обывателям, но и истинным ценителям бокса. Форману удалось объединить две легендарные эры: имени Али и Фрейзера, а также Холифилда и Льюиса. Позднее его рекорд побьёт Бернард Хопкинс, ставший чемпионом в 48 лет. Но у Би-Хопа второе поколение было травоядным на фоне первого. Поэтому достижение Джорджа Формана выглядит более значимым и невероятным.