«Не соглашусь меньше чем за 30 млн». В России бойцов заваливают деньгами — но зачем?

Уже завтра, 7 октября, Магомед Исмаилов проведёт свой второй поединок по правилам бокса. Соперником россиянина станет Александр Илич: сербский парень недавно ворвался в наш спорт, красиво расправившись с легендарным Александром Шлеменко. Поймав волну, Джокер стремится побыстрее сорвать куш — и его трудно в этом винить. Топовые отечественные промоушены вообще платят хорошо: многие европейцы и южноамериканцы счастливы, когда получают приглашение из России.

А топовых звёзд у нас и вовсе откровенно заваливают деньгами. Магомед Исмаилов честно рассказал о своих нынешних запросах: «Я считаю, что 30 миллионов — это нормальная сумма для меня, который потихонечку идёт к завершению своей карьеры. Опять же, мы не должны всё время голодать.Я считаю, что это большая история. Магомед Исмаилов — это большое имя. Противостояние с Александром Иличем — это большая история в отличном промоушене Pravda. Если мне сейчас кто-то предложит меньше 30 миллионов, я не соглашусь».

Дело вовсе не в том, что отдельный промоушен взрывает рынок. Выплачивать звёздам невероятные деньги — общая тенденция российских ММА. Простой пример: пару дней назад промоушен ACA выдал Абдул-Рахману Дудаеву $ 150 тысяч только в качестве бонуса за победу. Это почти девять миллионов рублей! А вот UFC, самый богатый и знаменитый промоушен мира, позволяет себе бонусы лишь в $ 50 тысяч. Вроде бы нужно гордиться, что мы «обходим Америку», но подобное положение дел скорее тревожит.

Мы не имеем ничего против больших гонораров. Бойцы ММА проходят невероятно сложный путь, прежде чем стать звёздами: естественно, усилия должны быть щедро оплачены. Но нужно знать меру, иначе закидывание миллионами ударит по развитию спорта. В качестве аналогии можно привести российский футбол. Именно из-за больших зарплат на родине наши футболисты почти не пробуют себя в Европе, где уровень футбола куда выше. И таланты растворяются в российском чемпионате с низким уровнем конкуренции.

Тот же Владимир Минеев никогда не попробует свои силы в Bellator или UFC. Россиянин честно признаётся, что может заработать на родине намного больше, поколачивая даже малоизвестных ребят — всё равно заплатят хорошо. Из-за российских денег досрочно вернулся домой и Александр Шлеменко, хотя Шторм был серьёзной звездой в США и чемпионом Bellator. Маге Исмаилову тоже нет никакого смысла пробовать себя за рубежом. Он и так отлично себя чувствует.

Нет ничего страшного, когда ветераны выбирают деньги: условному Минееву уже поздновато начинать строить карьеру за океаном. Но молодые бойцы, видя, как хорошо зарабатывают местные звёзды, тоже могут задуматься. Зачем ехать в UFC и драться с лучшими бойцами мира, если можно остаться дома и зарабатывать не меньше? Но если россияне перестанут уезжать за океан, общий уровень наших ребят неизбежно упадёт. А нам бы этого не хотелось. Нам нужны новые Хабибы, Яны и Волковы — именно за них болеет вся Россия.