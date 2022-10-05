Джокер закончит метания Лысого хищника. Зря Исмаилов повёлся на жирный чек

7 октября состоится боксёрский турнир Pravda Old School Boxing, в котором сойдутся Магомед Исмаилов и Александр Илич, который в конце августа разобрался с Александром Шлеменко за 21 секунду. Однако история серба и Лысого хищника получила продолжение в боксёрском ринге. У Исмаилова есть опыт выступлений по правилам бокса, однако к его поединку против Оланреваджу Дуродолы есть вопросы.

Дуродоле около 40 лет, и это отличный возраст, чтобы приезжать на гастроли и сбор денег. Иличу всего лишь 33 года. И по его бою со Штормом было очевидно, что он приехал не для того, чтобы отрабатывать номер. Сейчас ровно такой же случай. Видимо, поэтому Магомеду предложили жирную «подушку» в размере 30 миллионов рублей. В то же время Илич получит около шести миллионов рублей. Тем не менее это опасный бой, прежде всего для россиянина.

Как ни крути, но Лысый хищник — базовый борец. В противостоянии против Владимира Минеева Исмаилов делал ставку на борьбу, которая временами оправдывалась. И если бы он с первых секунд пошёл на Волжанина с кулаками, тогда всё могло бы закончиться для Магомеда не менее плачевно. Поэтому поединок с Иличем — это большой вызов.

Илич, как и Минеев, является кикбоксёром. У него очень длинные руки, чей размах составляет 199 см. К слову, у Исмаилова всего лишь 176 см размаха, а рост — 177 см. Поэтому шансы Магомеда на успех заключаются прежде всего в физике. А ведь, как известно, он восстановился после травмы колена около месяца назад. Вследствие чего здесь очень много риска для Магомеда.

Сербский Джокер известен своей блестящей работой ног. Тем не менее ударное мастерство вкупе с антропометрией на его стороне. Он привык драться в стойке, и его данные представляют собой большую угрозу для российского бойца. Если вспоминать, как закончился его второй бой с Минеевым, опасения об очередной кислородной маске будут вполне оправданы. Тем более стойка — это не стихия Исмаилова. Илич, в отличие от Магомеда, находится в отменной форме. И удержать её ещё на один месяц после быстрого нокаута Шлеменко не должно вызвать особых проблем.

Поэтому Магомеду не стоило соглашаться на этот бой в такие безумные сроки. Хотя отказаться от жирного чека очень сложно. Скорее всего, после этого боя Исмаилов завяжет с метаниями из ММА в бокс и сосредоточится на чём-то одном. Но это не точно.