Минеев гонится за лёгкими деньгами. Ради жирного чека он готов лупить даже любителей

Вечером 16 сентября в Элисте состоится международный турнир по кикбоксингу «Кубок Лотоса», в главном поединке которого Владимир Минеев встретится с Эрко Джуном. Схватку покажут на «Матч ТВ» в 23:30 по московскому времени, а для российского бойца этот бой станет первым с октября 2021-го, когда он техническим нокаутом одолел Магомеда Исмаилова. По правилам кикбоксинга Минеев не бился восемь лет – в последнем поединке в родном виде спорта он одолел Себастьяна Чобану.

Своего соперника Владимир назвал топовым европейским атлетом с большими медийностью и амбициями. На деле Эрко Джун далеко не так хорош, каким его хотел бы видеть Минеев. Бой в Элисте станет дебютным для боснийца по правилам кикбоксинга – это уже говорит о его уровне. Минеев – чемпион России среди любителей и чемпион мира в профи по версиям разных организаций. Непонятно, зачем ему вообще такой соперник.

Эрко Джун Фото: Из личного архива Эрко Джуна

Наибольшую известность Джун приобрёл благодаря выступлениям в бодибилдинге, где он был трёхкратным чемпионом Бельгии среди юниоров и занимал пьедестал во взрослых соревнованиях. Ещё в детстве Эрко занимался контактными видами спорта, но променял их на тягание железа после того, как получил травму ноги во время тренировки.

Позже Джун прошёл курс реабилитации и поправил здоровье, в 2018 году дебютировал в ММА. Эрко подписал контракт с польской лигой KSW и начал с трёх побед нокаутом. В четвёртом бою он встретился с другим представителем бодибилдинга, Мариушем Пудзяновским. Более опытный поляк разбил Джуна, и он ушёл в другую организацию, где начал с поражения нокаутом за 36 секунд. Общий рекорд Эрко в ММА – 5-2, а самый сильный боец в его оппозиции – тот самый Пудзяновский.

Перед сорвавшимся поединком против Тимура Никулина Минеев говорил, что главное для него – тот факт, что он заработает хорошие деньги. За бой с представителем поп-ММА Волжанину обещали 15 млн рублей. «Что сподвигло дать положительный ответ? Бабки», – говорил Минеев в программе «Хук вам». Тогда боец не скрывал, что гонится за лёгкими деньгами, и, видимо, финансовая мотивация превалирует и в поединке против Эрко Джуна. По сути, ради жирного чека Минеев готов избить любителя, который никогда раньше не дрался по правилам кикбоксинга.