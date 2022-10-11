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Хабиб Нурмагомедов, UFC 280, ученики Орла, Ислам Махачев, Белал Мухаммад

Главной звездой UFC 280 будет Хабиб! Великий боец стал великим тренером?
Александр Фролов
Хабиб Нурмагомедов, UFC 280
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Орёл выведет в октагон Абу-Даби сразу четверых бойцов. Фантастика.

До самого ожидаемого турнира осени, а может быть, и всего года, остаётся буквально десять дней. Для UFC 280 команда Даны Уайта собрала просто фантастический состав участников: даже первый номер рейтинга легчайшего веса Пётр Ян выступает только в третьем по значимости поединке вечера! Как и полагается крупным турнирам в Абу-Даби, будет большой крен в сторону наших соотечественников: в октагон выйдут семь россиян, плюс не чужие нам Мухаммад Мокаев и Никита Крылов.

А кто же будет главной звездой UFC 280? Чарльз Оливейра, Алджэмейн Стерлинг или бывший допингист Ти Джей Диллашоу? Нет. Парнем, к которому будут прикованы все взгляды, станет знаменитый Хабиб Нурмагомедов. Хотя Орёл завершил карьеру ещё в 2020 году, он до сих пор пользуется невероятной популярностью, особенно в ОАЭ. Но Хабиб приедет в Абу-Даби не в качестве «свадебного генерала». А как тренер и наставник.

Помимо своего друга Ислама Махачева, дагестанец выведет в октагон ещё сразу троих бойцов! Абубакар Нурмагомедов, Зубайра Тухугов и даже Белал Мухаммад — всем им в углу Хабиб будет помогать бесценными советами. И это очень крутое достижение! Нурмагомедов активно реализует свою мечту стать тренером и уже достиг на этот поприще больших успехов. Орёл повторяет путь своего легендарного отца, что не может не радовать.

Напомним, что рассказывал про Хабиба год назад знаменитый Люк Рокхолд: «Теперь он примеряет на себя роль тренера. Он сказал мне: «Ты не сможешь стать мастером, не сможешь стать боссом. Мне нужно тебя натренировать». И вот он наседает на меня, хочет тренировать. Довольно забавно видеть Хабиба в этом свете. Он нацелен на титул «Тренер года». Вот чего он хочет: стать следующим великим тренером, пойти по стопам своего отца, продолжить его дело».

Хасбик в углу Махачева — нелепый балаган. Хабиб себе таких глупостей не позволял Хасбик в углу Махачева — нелепый балаган. Хабиб себе таких глупостей не позволял
Хабиб неожиданно напрягся. Оливейра переиграл его и Махачева Хабиб неожиданно напрягся. Оливейра переиграл его и Махачева

Если Хабиб ещё не стал великим тренером, то обязательно станет им в ближайшее время. У него для этого есть всё: огромный опыт в качестве спортсмена, житейская мудрость и замечательный пример, которым был его отец. В наличии и большое желание. Ведь Орёл за свою карьеру заработал достаточно, чтобы больше никогда не работать. Он мог бы неторопливо заниматься своим промоушеном, вовсе не приходя в зал. Но предпочитает трудолюбиво помогать своим друзьями, внося вклад в их успехи. Это заслуживает уважения.

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