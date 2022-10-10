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Ислам Махачев — Чарльз Оливейра, Хасбик, секундант Махачева, Хабиб Нурмагомедов

Хасбик в углу Махачева — нелепый балаган. Хабиб себе таких глупостей не позволял
Александр Фролов
Хасбик, секундант Махачева
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Великий Абдулманап подобного цирка тоже бы не одобрил.

До самого ожидаемого турнира осени остаётся меньше двух недель. В главном бою UFC 280 встретятся чемпион в лёгком весе Чарльз Оливейра и опаснейший претендент на пояс — Ислам Махачев. Мнения по фавориту самые разные: кто-то считает решающим фактором опыт бразильца, другим кажется, что самбо Махачева превзойдёт джиу-джитсу Чарльза. Зато в главном все сходятся — чемпионский поединок будет невероятно интересным. Нужны ли там ещё и элементы балагана?

Оказалось, нужны. Менеджер Махачева, скандально известный Али Абдель-Азиз, подтвердил, что одним из секундантов претендента будет Хасбик. Да-да, вы не ошиблись, в углу Махачева будет парнишка, прославившийся благодаря видео про «клубнику-бомбу»! В самом важном для Ислама бою одним из членов его команды станет блогер, никогда не занимавшийся единоборствами. Очень странное решение, учитывая, что на кону стоит чемпионский пояс. Пусть и понятно, ради чего это затевается.

Разумеется, Дана Уайт не будет против. Глава UFC очень высоко ценит Хасбика, понимая, что этого парня любят миллионы. Промоушен даже подписал специальный контракт с Хасбуллой: возможно, появление блогера в углу Махачева — просто часть продвижения маленького дагестанского парня. Да и сам Ислам высоко ценит Хасбика, проявляя к нему тёплое внимание. Однако дружба и работа не должны смешиваться.

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Почему Хабиб не противится данному решению своего подопечного? Ведь сам Нурмагомедов на протяжении карьеры тщательно избегал подобного цирка. Исключением был разве что знаменитый прыжок в толпу — но это было уже после выигранного поединка с Макгрегором. В команду Орла всегда входили только профессионалы максимального уровня, за этим зорко следил легендарный Абдулманап Нурмагомедов. Кстати, отец Хабиба был тренером и Махачева — есть ощущение, что Абдулманап точно не одобрил бы такого секунданта, как Хасбик.

К самому маленькому блогеру претензий ноль — он грамотно пользуется собственной популярностью, раскручивая себя с невероятной скоростью. Мы не говорим, что Хасбик должен был отказаться от предложения Махачева: кто бы из нас не согласился стать угловым в одном из главных боёв года? Проблема в том, что Хасбуллу вообще пригласили на такую роль. Кажется, это неправильное решение. Важнейший бой в жизни Махачева не должен становиться похожим на балаган.

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