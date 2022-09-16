Хабиб неожиданно напрягся. Оливейра переиграл его и Махачева

Вечером 22 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится турнир UFC 280. Главным событием ивента должен стать поединок Чарльза Оливейры и Ислама Махачева за вакантный пояс в лёгком дивизионе, но, похоже, бразилец ещё может сняться с боя. Об этом в соцсетях заявил Хабиб Нурмагомедов.

«Я просто думаю, что Чарльз Оливейра не появится в Абу-Даби, и UFC заменит Чарльза Дариушем. Независимо от того, кто будет противником, Махачев на пути к тому, чтобы стать лучшим в мире», – написал Орёл.

Слова Хабиба подтверждает и заявление Дариуша. Ассириец должен был встретиться с Махачевым в претендентском поединке ещё зимой, но Бенеил получил травму и выбыл на долгий срок. Теперь у него появился шанс последовать примеру Махачева побиться за пояс без полноценного претендентского боя. «Это сказал мне Али Абдель-Азиз, я буду страхующим к этому бою. Если что-то пойдет не так, поставят меня… Конечно, я сделаю 70,3 кг. Это не так сложно. В прошлый раз на UFC 262 я весил почти 70,3», – сказал Дариуш.

Таким образом, вместо боя Оливейра – Махачев мы можем получить поединок Махачев – Дариуш. Бразилец не смирился с тем, что ему придётся отстаивать пояс на территории соперника. В глазах болельщиков Оливейра остаётся чемпионом, несмотря на погрешность во время взвешивания. Если отбросить формальности, он провёл уже две защиты и заслуживает уважения от UFC в виде организации его поединка в Бразилии. Тем более такой турнир уже запланирован в расписании.

Чарльз Оливейра Фото: Christian Petersen/Getty Images

Но влияние Хабиба, у которого, кстати, лишь на одну защиту больше, слишком велико. Личность Нурмагомедова интересна руководству UFC даже после его отставки, чем Орёл с удовольствием злоупотребляет. Титульный бой в Абу-Даби – яркий пример, когда делать это было не обязательно. Махачев справился бы с бразильцем и на его родине.

Но похоже, что Оливейра переиграл Хабиба и Махачева: у Чарльза есть шанс добиться своего и провести следующий бой именно в Бразилии. Если Бронкс действительно снимется с поединка, он останется главным претендентом на пояс. Бразилец просто посмотрит, как закончится поединок между Исламом и Дариушем, а затем договорится с UFC о бое с победителем в Рио.