Джейк Пол жёстко отметелил кумира! После этого встал перед 47-летней легендой на колени

В ночь с 29 на 30 октября по московскому времени в городе Глендейл (штат Аризона, США) прошёл боксёрский поединок между известным блогером Джейком Полом и легендой ММА Андерсоном Силвой. Фаворитом считался более молодой американец, который выиграл все пять предыдущих боёв. В его послужном списке даже значатся победы над экс-чемпионом Bellator Беном Аскреном и экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли, которого Джейк одолел дважды. Но теперь на пути популярного блогера встал легендарный Паук. Андерсон Силва является рекордсменом UFC, в свои 47 лет он по-прежнему опасен.
Первым на ринг вышел именно Паук. На его лице читалась полнейшая уверенность в собственных силах. А затем на канвас выскочил молодой блогер. Он выглядел активно и заряжено. Пол начал поединок намного акцентированнее. Он полностью завладел инициативой и начал буквально гонять соперника по рингу. Силве лишь оставалось убегать от блогера и искать свою возможность нанести один удар, который стал бы для Пола фатальным.
Джейк Пол и Андерсон Силва
Фото: Christian Petersen/Getty Images
А во втором раунде оба бойца включились на максимум. Сначала внушительная серия ударов прошла у Силвы, затем тем же ответил Пол. Казалось, что про защиту соперники забыли. Паук позволял себе двигаться с опущенными руками, Джейк провоцировал на опасные размены. В третьем раунде Андерсон пошёл в серьёзное наступление. Он начал закидывать соперника опасными ударами. А ещё Силва очень здорово играл на публику, которая была в полнейшем восторге. Но под занавес трёхминутки классно попал Пол, разбив сопернику нос.
Четвёртый раунд прошёл в обоюдной борьбе. Сначала несколько точных ударов выкинул Пол, а затем Силва полностью забрал концовку. Чувствовалось, что напряжение нарастает. В пятом раунде вновь продолжился размен ударами. Было заметно, что оба бойца хотят финишировать соперника досрочно. В шестом раунде количество точных попаданий от Силвы существенно увеличилось. Они стали более акцентированными. Пол время от времени также очень неприятно попадал по Пауку.
В седьмом раунде Джейку несколько раз неприятно прилетело. Но Пол очень грамотно переводил ситуацию в клинч, а затем откидывался неприятными атаками. А заключительный раунд внезапно начался с нокдауна. Джейк всё-таки выждал свой момент и отправил Паука на канвас. «Двойка» на встречном движении сильно потрясла ветерана. Но тот быстро пришёл в себя и смог ударно провести концовку боя.
Все три судьи высоко оценили то, что Пол отправил Паука в нокдаун. Они отдали Джейку победу единогласным решением. А ещё блогер подошёл к легенде UFC и встал перед ним на колени. Оба бойца склонились друг перед другом и о чём-то поговорили.
В послужном списке блогера оказался очередной экс-чемпион UFC. А ещё Пол остаётся непобеждённым на профессиональном ринге. Теперь Джейк готов пойти за новой целью, с каждым боем он заставляет относиться к себе всё серьёзнее. Сразу после Силвы Пол дерзко бросил вызов Нейту Диасу и Саулю Альваресу!
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