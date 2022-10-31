У Емельяненко есть шансы только с Берковой. Саша совсем никакой

Бурной карьере Александра Емельяненко можно только позавидовать: скандальный боец переживает очередной виток популярности и стремится драться максимально часто. Следующий соперник Емельяненко-младшего — промоутер Сергей Еркаев, глава промоушена Arena FC. Поединок состоится 6 ноября: Александр решил не тратить время на восстановление после тяжёлого нокаута, в который его отправил Вячеслав Дацик. Логика понятна — нужно быстрее зарабатывать деньги, пока тебя не забыли. К тому же Емельяненко стремительно заканчивается как спортсмен.

По всей видимости, бесчисленные алкогольные загулы, нокауты и солидный возраст всё-таки стали оказывать критическое влияние на спортивные кондиции Александра. По правилам ММА, брат Последнего Императора не дерётся уже год: в бою с Марсио Сантосом скандальный спортсмен выглядел откровенно беспомощно, не выстояв и раунда. Казалось, что за счёт ударной техники Емельяненко будет неплохо смотреться в боксе или на голых кулаках, но теперь видно, что рефлексов Александра совсем не хватает. Во всяком случае, пока.

Вспомните хотя бы бой с Дациком, где Емельяненко разбили за 13 секунд. Какие бы оправдания потом Александр не выдумывал, причиной поражения стала его откровенная беспомощность в ринге. Ветерана банально подвели навыки и реакция: пропустив первый же удар, он растерялся и не смог ничего придумать — и оказался в нокауте. В своеобразном реванше, который состоялся совсем недавно и представлял собой минуту в ринге, Емельяненко тоже упал от колотушки Дацика. Да ещё и ногу подвернул!

На недавней пресс-конференции перед боем с Еркаевым Александр выглядел не слишком бодро. Брат Последнего Императора действительно не употребляет алкоголь и вообще ведёт здоровый образ жизни — мы за него только рады. Но Емельяненко-младший кажется чуть замедленным и не сразу формулирует ответы на задаваемые вопросы. Ему лучше бы пока заняться своим здоровьем и залечить ногу, например, а не драться с Еркаевым. Если Саша проиграет промоутеру без профессионального опыта, карьера будет попросту закончена.



В своём нынешнем состоянии Емельяненко может драться разве что с Еленой Берковой, которая не раз вызывала его на поединок. Все остальные соперники представляют собой слишком большой риск, во всяком случае, на данный момент. Если Саша начнёт проигрывать всем подряд, кто будет предлагать ему контракты? А если Емельяненко останется без работы, его жизнь может снова пойти под откос. А этого никто не хочет. Может, взять небольшую паузу, чтобы снова превратиться в достойного спортсмена?